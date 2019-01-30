【年宵市場】全港15個年宵市場地圖　維園豬年創意年貨率先睇

新年行年宵相信成為了不少人的習慣，雖然有人不喜歡人多擠逼的感覺，但亦很多人喜歡熱鬧的氛圍！港九新界合共有15個年宵市場，而當中最大的維多利亞公園農曆年宵市場亦在今日（1月30日）開始營業，讓我們率先帶大家看看今年有什麼豬年應節商品。

攝影：李欣愉