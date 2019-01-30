【年宵市場】全港15個年宵市場地圖　維園豬年創意年貨率先睇

最後更新日期：
新年行年宵相信成為了不少人的習慣，雖然有人不喜歡人多擠逼的感覺，但亦很多人喜歡熱鬧的氛圍！港九新界合共有15個年宵市場，而當中最大的維多利亞公園農曆年宵市場亦在今日（1月30日）開始營業，讓我們率先帶大家看看今年有什麼豬年應節商品。
攝影：李欣愉
維園年宵今年有284檔乾貨攤位、180檔濕貨攤位以及3檔熟食攤位，一如以往是全港最大規模的年宵市場，因此產品一定最多最齊，今年豬年，相信「豬」這個題材的發揮空間很大，一起來看看今年的創意產物吧！
維園年宵市場創意年貨及攤檔：
+12
+11
+10
港島區：
1. 維多利亞公園農曆年宵市場
地址：香港島銅鑼灣興發街一號
九龍區：
1. 界限街花墟公園年宵市場
地址：九龍界限街101號
2. 黃大仙摩士3號公園年宵市場
地址：香港九龍黃大仙鳳舞街40號
3. 觀塘區年宵市場 (觀塘遊樂場)
地址： 觀塘翠屏道6號
4. 長沙灣遊樂場年宵市場
地址：香港長沙灣發祥街7號
新界區：
1. 葵青區年宵市場（葵涌運動場）
地址：葵涌興盛路93號
2. 荃灣年宵市場（沙咀道遊樂場）
地址：荃灣沙咀道171-199號
3. 將軍澳寶康公園年宵市場
地址：新界將軍澳運隆路10號
4. 西貢萬宜遊樂場年宵市場
地址：西貢萬年街25號
5. 大埔年度年宵市場 (天后宮風水廣場)
地址：香港太和汀角路10號
6. 沙田源禾年宵市場 (沙田源禾遊樂場)
地址：沙田源禾路16號
7. 北區年宵市場 (石湖墟遊樂場)
地址：香港上水新樂街9號
8. 元朗年度年宵市場 (元朗東頭工業區遊樂場)
地址：元朗東頭工業區強業街
9. 屯門天后廟廣場年宵市場
地址：香港屯門天后路
離島區：
1. 離島區達東路花園年宵市場
地址：香港東涌達東路33號
全港年宵平面圖
+11
+10
+9