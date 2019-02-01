90後男生情定鐘錶、盼在智能年代中突圍　自創港產手錶於全球眾籌

你的第一份人工，用在哪裡？新手機？智能手錶？有90後男生，偶爾走過鐘錶店時，對一隻賽車手錶「一見鍾情」，從第一份工資中拿出了5,000元，購下第一隻屬於自己的手錶。時至今日，名錶不再是人生重要時刻的必備品，但與鐘錶埋下情緣的李卓聰，卻決心在「夕陽行業」中創出一片天。

90後的李卓聰揚言要設計出創新，能吸引年輕人購買的手錶。（李澤彤攝）

智能手機流通，人人一機在手，手錶的重要性大不如前，「陀飛輪」不再是人生重要時刻的必備品，但90後李卓聰，卻因偶然購入第一隻賽車手錶，漸漸對手錶產生濃厚興趣，敢於投身「夕陽行業」。

現年26歲的李卓聰坦言，整個鐘錶業的發展較以往差，單是蘋果品牌的智能手錶銷量，已多於瑞士名錶銷量總和，他認為是現今主流大品牌的手錶款式及設計相若，沒大驚喜，創新程度不及80年代百花齊放時期所致，故他揚言要設計出創新，能吸引年輕人購買的手錶。

論準確，手機一定比手錶準，但手錶亦可以是配飾。賣外觀、賣設計。 李卓聰

中學畢業後、對手錶有濃厚興趣的他，並未選定路向，初時試讀了土木工程的課程，惟後來認為不適合自己，故決心轉到IVE修讀基礎課程文憑（設計），並升讀HKDI珠寶設計及科技高級文憑，學習有關鐘表及配飾的設計技巧。

為創業 先後參加不同比賽

心懷創業夢的他，多年來積極參加不同設計比賽，先後於「香港鐘表設計比賽」奪得學生組冠軍及公開組季軍。在HKDI老師介紹下，他畢業後找到一份全職鐘錶設計師工作，邊累積經驗及金錢，邊實踐他的創業夢。花了兩年多的努力，他去年底創立自家品牌「AISION」，寓意希望自己走得更遠，並在網上眾籌平台推出一款獲獎產品，以太空為主題、半球玻璃立體錶面的手錶，向全球有興趣人士集資生產。

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深明創新設計在港難成熱門 遂定位全球

他坦言，創新獨特設計的手錶在港難成熱門，故定位全球，「推出後半小時就有第一位買家，當時好興奮、好開心。他（買家）是來自美國的，之後亦有不少來自美國的客人訂購，美國客人約佔6成。」眾籌期間手錶定價為2,499港元，比預期零售價便宜約1,000港元。

李卓聰指，除了會繼續改良自己的手錶設計、考慮聘中介協助其他眾籌項目，以及嘗試將產品寄賣在連鎖錶行或商舖外，亦會設計其他產品，如高級原子筆等。