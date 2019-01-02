【01職人】師奶為減肥當建築工　新年願望：轉戰室內設計！

為減肥可以去到幾盡？即將「入五」的宇紅，本來是家庭主婦，卻為了減肥而加入「地盤佬」的行列，在這個由男性佔大多數的行業工作。雖然地盤的體力勞工作相當辛勞，但她卻大呻：「煮飯仲辛苦過做地盤！」 經歷過初入行碰釘、遇上工業意外，在地盤工作近四年，宇紅最大的感觸除了是減肥成功，另外卻發現「地盤佬」其實都很有修養，更明言十分佩服地盤工人：「有人唔明點解佢哋咁高人工，其實係因為佢哋日曬雨淋你睇唔到！」 踏入新年新氣象，宇紅除了希望今年繼續身體健康，她亦一直為未來做打算，希望由地盤建築工，轉型成室內裝修：「做做吓地盤發現原來對室內設計有興趣，日後都想學吓...日後邊做（室內裝修）邊學啦！」

走過橫街窄巷，宇紅不時與商戶職員用簡單英語打招呼。原來她過去幾年經常在這區工作，附近不少酒吧、商鋪都是她有份興建，早已與附近的酒吧員工成為了好朋友。（林若勤攝）

+ 6 + 5 + 4

在繁華的中環市內，宇紅身穿一身地盤工作服，與紙醉金迷的蘭桂坊顯得格格不入；然而誰又會想到，宇紅與這一區的酒吧有密不可分的關係。言談間她手指遠方：「呢個酒吧係我起（建造）嘅！...當初蓉蓉爛爛，而家靚到呢！」不習慣面對鏡頭的她即使感到害羞，但談到關於她的「作品」時，宇紅亦難掩心中的自豪感，她更笑言曾與女兒說：「我都有落老蘭！」

為減肥入行 宇紅：點解唔可以通過做運動賺錢？

傳統印象中，家庭主婦的工作就是手執鑊鏟，為何無故走入地盤提起螺絲批、士巴拿？宇紅解釋，當初誕下女兒後成為了全職家庭主婦，但隨著女兒漸漸長大、經濟環境轉差，不得不尋找工作幫補家計。同時她一直都打算進行減肥健身，但根據精打細算的「師奶」思維：「既然都係要做運動，點解唔可以通過做運動嘅過程賺錢？」其後認為地盤工薪酬高，是一個不錯的選擇，結果就變身成為了建築工人；晃眼間一做就接近做了四年。

對宇紅而言，相對於45公斤的英泥，要抬起桶裝水可說是易如反掌。（林若勤攝） 入行初期搬45公斤英泥 「重到腰都斷」 建築地盤向來被視為男人的戰場，宇紅直言地盤的工作強度，對女性來說的確是一大挑戰；她提到，當初入行時要嘗試一個人抱起達45公斤重的英泥，現時回顧看似簡單，她直言當初感覺卻是「重到腰都斷」。 然而，搬重物已不算是最大挑戰，宇紅說，作為一位女性，最辛苦的卻是要在烈日下工作：「力氣唔夠可以搵人幫，但成組人都曬你無可能企埋一邊唔做。」她稱下班看到自己的皮膚被曬成「鴛鴦色」，雖心有不甘，但想到其他「地盤佬」的工作更辛苦時，她就更不能夠喊苦。

「煮飯仲辛苦過做地盤，又無糧出」

被問到為何不重執鑊鏟，繼續在地盤捱到今時今日？她卻直言「煮飯仲辛苦過做地盤」：「煮飯又無糧出，仲要啱大家口味，同一款餸食得多又會厭！」更表示「而家叫我煮飯都唔煮飯！」話雖如此，地盤工作望天打卦，遇到壞天氣或工程受阻延誤，宇紅都是要重操故業，做家庭主婦。

記者半信半疑之際，宇紅突然大秀手臂二頭肌（老鼠仔），破除疑惑。（林若勤攝）

辛苦工作得來的不是只有薪金，她還得償所願地成功減磅。宇紅笑指丈夫曾大讚：「嘩！身材靚咗咁多嘅」，更稱高峰時期出現過六塊腹肌。她更笑言，所有「肥師奶」都應去嘗試一下做建築工，令身型變得健碩。

為同事平反：其實地盤佬都好有修養

或許有人會覺得，師奶和粗獷、無禮貌、麻甩的「地盤佬」格格不入，然而作為「地盤佬」的一員，宇紅卻為此大抱不平；她指，在地盤工作時同事間相處融洽，特別在有女性在場的時候，她笑言「男人都唔敢咁放肆」，言行都十分尊重女性，甚至會出頭主動完成粗活，「連粗口都講少咗！」

大讚「地盤佬」其實都很有修養，自己亦相當佩服地盤工人：「其實（建築工）好多時候搵到嘅錢都係有生命危險咁賺返嚟，有人唔明點解佢哋咁高人工，其實係因為佢哋日曬雨淋你睇唔到！」

粗壯的手臂，原來曾經滿佈血痕。（林若勤攝） 宇紅對地盤工人的敬佩，更因為她這四年來在地盤的親身經歷；她憶述，有一次搬運落地玻璃時撞到硬物，導致玻璃碎裂，整隻右手前臂被玻璃碎片鎅得皮開肉綻：「當下手臂無任何感覺，但血就不斷湧出嚟」鮮血沾滿衣服、流遍一地。一瞬間，千萬念頭腦海中閃過：「會唔會流晒啲血？因為呢份工咁樣就死咗值唔值？有咩事囡囡以後點算？」最後宇紅被送入急症室，手臂縫了多針，留下了多道永不磨滅的疤痕。

意外過後，宇紅提到僅休息了一星期，就回到地盤上班。但四年來的工作，除了一兩次較深刻的意外，還有日復日揮灑汗水、付出時間和勞力的經歷。

她提到，過去不少時間要加班，回到家中還會與女兒交談，在百忙中盡量爭取親子時間，然而很多時候都在交談途中已疲倦入睡。「囡囡有時都會擔心、心痛，話『媽媽唔好再做（地盤）啦』，甚至希望做兼職減輕經濟負擔」，然而宇紅對她的掌上明珠倍加呵護，僅希望她專心讀書，家計就由媽媽來扛。

做了「地盤佬」近四年，宇紅曾擔心因為工作與家人關係變差，事實卻是關係變得更好，她亦更珍惜與家人相處的時間，甚至也開始思考其他的工作路向。

因為高薪而入行，宇紅及後卻在工作的地盤中發掘出室內設計的興趣。（林若勤攝）

期望可進一步轉型做室內裝修

新年新氣象，宇紅除了希望今年繼續身體健康，原來亦一直為未來做打算；早在一兩年前，宇紅報讀了工會的電機課程，已由地盤雜工轉為電工，並身兼室內裝修的工作，因為她在工作中發掘了一個新興趣：室內設計。

她表示，建築工雖然有十分吸引的高薪，但隨著年齡漸長就未必合適：「做做吓地盤發現原來對室內設計有興趣，日後都想學吓...日後邊做（室內裝修）邊學啦！」