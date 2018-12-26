【01職人】文青女插畫師捍衛紙本「書香」　執筆畫出教育制度荒謬

智能手機及平板電腦普及，不少成人轉為閱讀電子書、轉看網絡小說，但每年一度的香港書展中，不難發現紙本兒童繪本仍然逆市搶灘，吸引大批家長選購，讓子女感受書香。 在港成長的90後女插畫師鄧佩儀，深信港產兒童繪本有市場價值，不但計劃將自己以颱風「天鴿」襲港為題所創作的獲獎兒童繪本《老鼠傑克被吹走了》出版，更立志向兒童繪本方向發展。她透露，新作之一將以朋友的經歷為藍本，繪出香港教育制度下家長及學童的「身不由己」。

在港成長的90後女插畫師鄧佩儀，深信港產兒童繪本有市場價值，不但計劃將自己以2017年颱風「天鴿」襲港為題，創作的獲獎兒童繪本《老鼠傑克被吹走了》出版，更立志向兒童繪本方向發展。（洪嘉徽攝）

藝術行業、插畫師一向並非本港主流或「搶手」行業，但90後女生鄧佩儀，卻立志向藝術行業發展。即使所讀中學未有開辦藝術課程，她未有輕言放棄，並與數個志同道合的同學憑毅力自修，應考會考藝術科，並考獲B級佳績。至中學畢業後，她在香港知專設計學院（HKDI）攻讀視覺傳意高級文憑，並在畢業後，在教科書出版社內任全職插畫師。

教科書插畫師的日常：應對不同構圖及場景要求 模仿傳統畫風、加入新元素

大家讀書的時候，未必會仔細看教科書上的插圖，但原來不同年級的插畫各有講究，鄧佩儀解釋，教科書出新一版前，插圖會與時並進，例如將舊式「大哥大」改畫成智能手機；而不同年級的教科書插畫，畫風會有所不同，如幼稚園以簡單插圖為主，但小學高年級教科書內風景會較豐富、人物衣著較複雜。

好多人都以為教科書插畫師好悶，但要保持原有風格，又要符合不同構圖及場景的要求，即使間中感到苦悶，亦是不錯的另類訓練……我喜歡畫畫，有得畫我就有滿足感。 HKDI視覺傳意高級文憑畢業生兼插畫師鄧佩儀

鄧佩儀在HKDI視覺傳意高級文憑畢業後，在教科書出版社中任職插畫師。（洪嘉徽攝） 正職以外，鄧佩儀亦積極參加公開比賽，鞭策自己繼續進步。十號颱風「天鴿」在2017年襲港，致市面損毀嚴重，鄧佩儀觀看新聞後，以小老鼠在颱風期間被吹到不同本港地方的經歷，繪出《老鼠傑克被吹走了》一書、奪「香港圖畫書創作獎」第一名。 學校視補習為必然 家長不施壓、小朋友也有壓力 她透露，正與出版社商討出版事宜，料繪本可在2019年書展前面世，而自己未來仍會以兒童繪本為發展路向。她慨歎，香港教育制度下的出現不少奇怪現象，打算以此為新作主題：「朋友不想讀幼稚園的子女太大壓力，無安排補習，但因為班上大多同學有補習，老師已先入為主地認為小朋友會識，令到朋友的子女認為自己太笨……所以即使家長不催迫，小朋友亦會有壓力。」

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「Cattitude」品牌創辦人梁米米之：社交網站帖文多配插圖、令機會增加

世界著重創科發展，印刷媒介不再主流，插畫師的工作模式亦有所改變。HKDI傳意設計及數碼媒體學系講師梁蔚芝（即「Cattitude」品牌創辦人梁米米之）及鄧佩儀均指出，手繪的感覺是電腦難以比擬，但電腦能儲存不同版本，應對客人的要求，在更改時較手繪作品易處理。梁米米之又說，隨著社交平台興起，廣告帖文配上插畫成為趨勢，需求增加，機會較以往多。鄧佩儀指出，昔日HKDI的訓練，令她學習到創作時須顧及信息傳遞的重要性。

隨著網購普及，不少學生在畢業前已自創品牌，但梁米米之建議，同學畢業後先找一份全職工作，加深對行業的了解及累積應對客人經驗，為未來鋪路。因應不少學生對插畫感興趣，HKDI擬於2019學年將視覺傳意高級文憑內的插畫課程分拆，另開兩年制的「插畫設計高級文憑」課程，課程評審將於明年進行。