港大候選學生會攝影師被指與親中組織關係密切　背景遭質疑

香港大學周年大選投票期於本周五截止，學生會候選內閣「蒼傲」參選自今備受爭議。校內刊物《學苑》最新報道指，獲悉為「蒼傲」拍攝宣傳片的攝影師，為「香港大學生內地實習計劃」的核心成員，與親中組織關係密切。候選會長鄭鎮熙接受《學苑》查詢時被問到是否知道攝影師背景，他未有正面回應，僅稱「請攝影師仲要了解佢背景？」

港大候選內閣「蒼傲」言論被指傾向親建制，候選會長鄭鎮熙（右）發表的「尊重DQ」論曾引起爭議。（資料圖片）

根據《學苑》昨日報道，有消息人士指，為「蒼傲」拍攝宣傳片的攝影師楊道正，同為2015 年度落選學生會內閣「Smarties」的攝影師。根據資料，「Smarties」在競選期間，曾被爆出其內閣成員叶路珊有共青團背景，引起大眾憂慮港大學生會再次「染紅」。

另外，楊道正亦常為「香港大學生內地實習計劃」製作宣傳品，更擔任2018 年度實習計劃的面試官。《學苑》翻查資料，「香港大學生內地實習計劃」由香港文化藝術發展中心主辦，執行董事為王耀瑩。王是香港各區專上學生同盟（HKTSA）的主席兼創辦人，亦為安徽省政協。

王耀瑩曾多次被傳媒報道指干預學生會選舉，先於 2002 年籌組「和風閣」參與港大學生會幹事會選舉，主張學生會去政治化，在競選期間被揭發其親中背景，終在選舉落敗。

2009 年港大學生會招莊期間，王又被指曾暗中邀請參與「傾莊」的一年級生與其會面，當中包括時任學生會會長陳一諤。不過，陳一諤因在六四論壇發表親共言論，故被公投罷免。

候選會長鄭鎮熙接受《學苑》查詢時被問到是否知道攝影師背景，他未有正面回應，僅稱：「請攝影師仲要了解佢背景？」他又指，攝影師是經朋友介紹，但就不願透露朋友身份。對於攝影師與「Smarties」的關係，他表示「無回應，唔太清楚。」

另一成員張信一被《學苑》查詢時則指，事前不認識該攝影師，又指起用楊道立為鄭鎮熙的意思。候選大學事務秘書李鎔津則對事件無回應。