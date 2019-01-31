港島西骨科門診輪候時間急升近8個月　新症最長需等逾3年

醫院管理局（醫管局）的專科門診服務輪候時間一向為人詬病，「病人等都頸都長」，醫管局今天(31日)公布最新的專科門診輪候時間，其中骨科門診等最久。比較7個醫院聯網，港島西醫院聯網取代了新界東醫院聯網，成為骨科穩定新症等候最長的聯網，輪候期達3年2個月，較三個月前延長了近8個月。 而九龍東的外科穩定新症輪候時間亦增加5周至1年11個月，其他專科的穩定新症輪候時間普遍下跌。

多個醫院聯網的骨科門診輪候時間均非常長。（資料圖片／張浩維攝）

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醫管局每三個月公布一次專科門診輪候時間，去年10月九龍東眼科在眾多專科中「奪冠」，新症需等候169周，而今天公布的最新數字，「冠軍」改為落在港島西骨科，穩定新症最長需等候166周，即3年2個月。

去年有11萬宗骨科新症

相對上次公布時，新界東骨科以158周在7個聯網中排名骨科榜首，港島西只需等135周；今次港島西「跑出」，輪候時間大幅增加近8個月至高達166周。而新界東骨科輪候時間則下降至150周。在2018年1月1日至2018年12月31日，公立醫院骨科門診共有11萬多個預約新症。

公立醫院外科門診的新症亦需等候多時。（視覺中國）

而外科門診輪候時間就以九龍東繼續「冠絕」各聯網，輪候時間延長5周至101周（1年11個月）；兒科就以新界西排名第一，輪候時間增1周至36周。

其他各個專科門診輪候時間均下跌，其中重災區之一的眼科暫獲紓緩，3個月前九龍東眼科新症需輪候3年3個月(169周)，但今次九龍東眼科等候時間就下調7周至162周，即3年1個月。

7個聯網中，新界西及九龍東均有三個專科的輪候時間最長，新界西「苦等」的專科是內科（118周）、婦科（133周）以及兒科（36周）；九龍東則為眼科（162周）、外科（101周）以及精神科（131周）。３個月前，上述兩聯網亦在這幾個專科「稱霸」各聯網。