更新信號系統完工期延遲　港鐵：確保列車對準月台幕門引致

港鐵近年展開更換多條鐵路線的信號系統。港鐵基建維修總經理黃永健今早（2月1日）出席立法會鐵路事宜小組委員會會議，交待信號系統更換的最新進展。黃永健表示，荃灣線的信號系統測試經已踏入最後階段，預計2019年會完成系統更新，並在下半年開始「雙系統運作」；至於港島線的系統更新，將於2021年完成。 惟有立法會議員質疑，港鐵只在文件顯示完工日期延遲，卻「博大霧」從未交代延遲原因。黃永健解釋，港鐵提升了測試信號系統要求，故調整了目標日期。

民主黨立法會議員鄺俊宇質疑港鐵只在文件顯示更新信號系統日期延遲，惟未交代延遲原因是「博大霧」。(資料圖片)

民主黨立法會議員鄺俊宇質疑，港鐵「心存僥倖、博大霧」只在文件顯示荃灣線及港島線的信號系統更新日期延遲，惟一直未交代延遲原因，斥「係咪寫左就當做左？」同時他又要求港鐵，承諾四線癱瘓的事件不會再發生。

港鐵指參考外國 信號系統投入初期亦有不暢順

黃永健承認，更換信號系統完工日期有延遲，原因為港鐵須就新系統進行多方面測試及提高了測試要求，包括確保列車能對準月台幕門，以及列車在暢順情況行走200公里，惟未承諾四線癱瘓的事件不會再發生，又指參考外國例子，重申信號系統投入初期亦有發生不暢順情況。

東鐵線更換信號系統 料本年內完成測試

至於東鐵線更換信號系統方面，港鐵預計今年內完成測試。惟民建聯立法會議員劉國勳表示，東鐵線安裝幕門會受沙中線工程問題拖延。運房局副秘書長蔡傑銘表示，承諾會跟進有關問題及盡快改善東鐵線情況。