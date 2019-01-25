【2019農曆新年】同黃大仙睇齊　蓬瀛仙館90年來首辦頭炷香　

過去有不少市民「爭崩頭」在農曆年三十晚到黃大仙祠上香，今年可以有多一個選擇。適逢建館九十周年，粉嶺蓬瀛仙館將會首次在年三十舉辦「獻頭香」活動。信眾可於當晚9時半開始排隊，在子時（11時）到大殿前上香祈福。大會將為信眾準備清香，亦會獲派發含有祝福句語的賀年紅包。

大會當天會在三聖大殿前加設香爐，讓大批信眾輪流上香。（徐嘉蒓攝）

1929年創立的蓬瀛仙館，今年將舉行一系列活動，慶祝建館90周年。其中頭炮將舉行「己亥年迎春接福獻頭香」活動，開放廟宇與民同樂，善信可於農曆年三十、大除夕晚上「獻頭炷香」。信眾可於當晚9時半起入館排隊，當踏入子時（晚上11時），即新一年開始，經師會在館內三聖大殿舉行嗚鐘擊鼓儀式，之後信眾可輪流到殿前上香祈福。



過去不少市民上「頭炷香」時，都會自攜香燭。蓬瀛仙館理長事梁德華道長指，為突顯儀式莊嚴，大會當日會為信眾準備清香，現場將不設點香設備及求籤區，信眾只需帶一顆「善心」到場，毋須自攜香燭。而信眾離開時亦會獲派發經法師「開光」、含有祝福句語的賀年紅包。

預計6、7千人參與 已制定人流管理

梁道長又預計，當日最少吸引約6、7千人參與，主要以北區居民、仙館會員及家屬為主。他表示，已經聯絡警方、聘請保安員及安排義工維持秩序，殿內有指定出入分流路向，也特意加裝照明系統。屆時館內的停車場及旁邊的公共停車場將暫時停止開放，市民可乘搭港鐵東鐵線至粉嶺站，或乘搭巴士到場。

對於每年均有不少信眾到黃大仙祠上「頭炷香」，蓬瀛仙館能否有效分流；梁道長表示，各道堂一同舉辦上香活動，各自精彩，百花齊放，為市民提供更多選擇，效果更好，不擔心人流問題。

蓬瀛仙館理長事梁德華道長指，大會當日會為信眾準備清香，「咩都唔洗帶，帶顆善心就夠」。（徐嘉蒓攝）

望明年繼續舉辦 重振傳統倫理

是次「獻頭香」活動是90年來首次舉辦，梁道長表示，希望來年亦可繼續舉辦，重振中華文化中，向長輩拜年、向神明許願的傳統倫理美德。他又呼籲市民參與「獻頭香」，在為個人家庭事業祈福時，也為今日的香港一同努力，「希望生於斯、長於斯的香港，成就安定繁榮。」



梁道長表示，在道教聖訓中，眾生旨平等，每一柱香都重要，無需「爭崩頭」、爭做第一人上頭香。同時，他又解釋，並非必須在年初一上香才算是「頭炷香」，可以因為個人工作、家庭因素，在不同時間上香，「所謂嘅頭香，係講緊每一個人今年第一個願望，藉住今年個人第一柱香，來向神明禱祝許願。」