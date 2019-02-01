【入境處年結】半年輸入24科技人才　6同性伴侶收養人獲批來港

科技人才入境計劃自去年6月底推出，入境處至今接獲29宗申請，當中24宗獲批，申請人主要來自澳洲、馬來西亞、新加坡、台灣及內地。另外，多頂吸引人才計劃申請宗數都上升，包括去年有13,768宗「輸入內地人才計劃」下的申請獲批准。 科技人才入境計劃收到29宗申請，有四宗仍待審核，一宗由申請人撤回，未有拒絕個案。

入境處處長曾國衞（左二）主持入境處年結記者會。（羅君豪攝）

去年逾萬非本地生留港工作

自2003年實施的「輸入內地人才計劃」，主要行業為「藝術及文化」、「學術研究及教育」、「金融服務」，2018年共批准13,768宗。「優秀人才計劃」去年有555名申請人獲分配名額，當中近95%來自「綜合計分制」，只有28名是來自「成就計分制」。

非本地畢業生留港就業方面，去年共有10,150名非本地畢業生，根據安排（IANG安排）獲批准留港或回港工作。「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」去年共有675宗申請，當中386宗獲批，主要來自美國、加拿大、澳洲、英國及荷蘭。

就過往有關計劃下的申請有欺詐行為，入境處處長曾國衞表示，有相關的嚴謹措施，包括會實地考察公司等。

另外，英籍女子QT在外地透過民事結合，與同性戀人SS註冊為同性伴侶，來港被拒絕受養人簽證申請案。入境處在終審法院終極敗訴，即QT可以憑其配偶身份，隨同性伴侶來港。自終院裁決以來，入境處共接獲10宗類似申請，當中6宗獲批以受養人身分來港，餘下4宗仍在處理中。