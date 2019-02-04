【流感高峰】世衞稱對疫苗猶豫將威脅健康　醫生提醒市民打流感針

流感影響幼童，有專家促政府盡快擴展到校打針至幼稚園，加強自身保護力。但同時世界各地都有家長對疫苗可信性存疑。世界衞生組織早前公布2019年威脅全球健康的十大因素，位列頭三名分別是空氣污染及氣候變化、非傳染疾病、以及全球流感大流行；而第8位正是對疫苗的猶豫（Vaccine Hesitancy）。 世衞指目前接種疫苗每年可以預防200至300萬人死亡，若全球疫苗接種覆蓋面得到改善，還可以避免150萬人死亡。然而，眾多疫苗可用，也有不少人選擇不注射以避開風險。公共衞生醫學專科醫生尹慧兒以麻疹疫苗作例子，1998年一篇研究聲稱注射麻疹疫苗會導致自閉症為例，即使研究被推翻，涉事醫生被除牌，但至今仍有人誤信研究，且認為可以待小朋友長大後才注射疫苗。她強調市民應及早注射疫苗預防流感，切勿掉以輕心。

衞生防護中心上周四（31日）公布的《流感速遞》，流感病毒陽性百分比下跌約4個百分點。（資料圖片／羅國輝攝）

衞生防護中心上周四（1月31日）公布的刊物《流感速遞》顯示，流感病毒的陽性百分比由前一周的29.69%下降至25.48%，今季流感以H1甲型流感為主，主要影響6歲以下幼童及50至65歲的成人。幼稚園內更爆發流感，1月份錄得近400間幼稚園出現爆發，數字較去年冬季流感高峰期間高近一倍。政府更宣布全港幼稚園於1月26日提早放年假，截斷傳播鏈。

6個月至未滿6歲兒童的疫苗覆蓋率為30.1%，因衞生防護中心推出俗稱到校打針的「學校外展疫苗接種先導計劃」，6至12歲兒童的疫苗覆蓋率較去年上升近三倍，達53.7%。尹慧兒指，雖然停課可截斷傳播鏈，但即將踏入農曆新年，人群聚集亦有機會出現傳播，所以即使流感病毒的陽性百分比有所下降，但高危人士仍然應該注射流感疫苗，既可減低新年聚集的風險及減少夏季流感時染病風險。

公共衞生醫學專科醫生尹慧兒指，不少人因對疫苗存疑，拒絕接種疫苗。（陳芷昕攝） 到校注射實施後，即使只涵蓋184間小學，小學接種率顯著上升，爆發情況亦有所紓緩。尹慧兒強調港府若擴展計劃至幼稚園絕對有助提升幼童的疫苗接種率。此外，她認為政府應留意可透過甚麼方法接觸高危人士，從而為他們注射疫苗，除經過學校及院舍外，她稱可透過僱主接觸市民。而提供疫苗注射的人士，除醫生、護士外，藥劑師是否可提供噴鼻疫苗接種？從而令更多人，可更容易接觸流感疫苗。 她表示接種疫苗就如經濟學中的供求問題，因為疫苗供應及注射，不論藥廠、診所、政府均有責任，她認為政府作為「大股東」，更應促進合作，增加本港市民對疾苗的信心且確保疫苗在市面上供應充足。雖然政府宣傳提及高危人士應注射疫苗，但尹慧兒認為每個人都應注射疫苗，抵抗流感。

世界衞生組織早前發表2019威脅全球健康的十大因素，當中第8名是對疫苗的猶豫（Vaccine Hesitancy），世衞表示，近年部分國家疫苗接種率不好，導致已受控制的疾病再次出現爆發，近年日本及美國爆發麻疹正是例子之一，因為當時出現為數不場的反疫苗運動，令當地民眾抗拒注射疫苗，被視為令麻疹再爆發的原因之一。