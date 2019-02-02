【年宵2019】兔耳仔帽大熱　小朋友讚可愛　盼新年學業進步

豬年將至，不少家長帶同小朋友到維園逛年宵。兔耳仔造型帽在今年年宵繼續大受歡迎，有商戶更推出豬隻造型帽應節。有小朋友指兔耳仔帽可愛，買到後立即戴上。

兔耳仔帽大熱，大小朋友買到後都即刻戴上。（侯彩琳攝）

各種類型的動物造型的兔耳仔帽大受小朋友歡迎。(侯彩琳攝)

兔耳仔造型帽為去年大熱產品，記者今日(2日)在維園年宵亦見到不少人戴着。有年宵檔主表示，今年各造型的動物帽十分受歡迎，而兔耳仔造型的帽子已經售罄，還有小豬造型、獨角獸造型等的帽子可供選擇，每個售價80元。

小朋友指小豬造型帽可愛 盼新年學業進步

黃小朋友和媽媽今日花費60元購買了一個最近大熱的兔耳仔帽。黃小朋友指，還希望在年宵買學生自製的貼紙、鎖匙扣，亦希望新一年學業進步。而黃太則打算在年宵購買水仙等年花。

小學三年級生郭小朋友今年是第一年來維園年宵，她的爸爸以80元買了一個小豬造型的兔耳仔帽給她，她說十分可愛。而談及學業壓力，郭小朋友指新年假期功課不算太多，故期望有時間到海洋公園遊玩。

黃小朋友(右)指希望新一年學業進步。(侯彩琳攝)

園藝檔主推電子智能花盆

從事室內園藝業近27年的蘇先生，今年在維園賣花之餘，更宣傳公司新推出的「電子懶人花盆」。花盆內置感應器，能隨時測量盆栽的水分和肥料含量。感應器無線連接智能手機，可以以電子郵件方式通知用戶需要澆水。同時，若用戶有數日未能照顧盆栽，可預先設定澆水。

蘇先生指，以往經常需要向顧客傳授養花技巧，而「電子懶人花盆」比養花技巧更有效，更科學，約能延長花期3倍，產品將於今年3月在網上平台Easyplant開售。