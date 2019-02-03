張建宗指政府會繼續積極推動殘疾人士體育發展　鼓勵參與體育活動

政務司司長張建宗撰寫網誌指，香港運動員非常優秀，他們的拼搏和堅毅不屈的精神，為社會注入更多正能量，而香港殘疾運動員的表現亦同樣出色；為了支援殘疾人士參與體育活動，政府近年增加投放資源，支持殘疾人士體育發展，在2018-19年度的預算開支達7千萬元，較上年度增加超過50%；政府會繼續積極推動殘疾人士體育發展，透過外展計劃及其他利便措施，鼓勵殘疾人士參與體育活動。

張建宗上周以署理行政長官身分出席「2019 特殊奧林匹克夏季世界比賽」的香港代表團授旗典禮，親身為將於3月出發到阿聯酋-阿布扎比比賽的代表團打打氣，並祝願他們在比賽中延續佳績，為港爭光。

今年的夏季世界比賽預計有7000多名來自170國家和地區的智障運動員參與；香港特殊奧運會將派出103人的代表團參加10個體育項目，包括62名運動員、21名教練及20名醫護和輔助人員。

他指，香港的智障運動員不負眾望，在多項大型國際比賽中屢獲佳績；香港特殊奧運會自1995年起，派出運動員參與特殊奧林匹克夏季世界比賽以來，香港運動員共奪得615面獎牌，去年更創下歷史輝煌成績，於印尼雅加達舉行的亞洲殘疾人運動會奪得5金、3銀和2銅。

張建宗上周以署理行政長官身份，出席「2019 特殊奧林匹克夏季世界比賽」的香港代表團授旗典禮。（政務司司長網誌圖片）

他指，民政事務局多年來一直透過「藝術及體育發展基金」資助殘疾體育發展，過去5年，共撥款超過2千4百萬元，資助逾780名殘疾運動員備戰及參與大型體育賽事；「展能精英運動員基金」亦於過去5年，亦撥款2,792萬元，合共批出474個殘疾運動員的生活津貼及就業促進資助金的申請。

張建宗指，政府會繼續積極推動殘疾人士體育發展，並與體育界及相關界別緊密合作，提供資源支持殘疾人士體育的持續發展。