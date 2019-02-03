【流感高峰】人口老化增醫療負荷　社協：源頭減人要減走老人家？

流感高峰期持續，醫護人手壓力未減，有意見指每日150名來港新移民是增加本港公營醫療系統負擔的源頭，社區組織協會幹事彭鴻昌今日（3日）在電台節目中表示，人口老化才是令醫院「逼爆」主因，65歲以上住院人士，佔整體住院服務的一半，若真的要「源頭減人，係咪要減走老人家？」他強調，人口並非「突然老」，政府應做好長遠醫療人手規劃。 公共醫療醫生協會會董馬仲儀則指出，較多長者入院是因為基層醫療及安老政策做得不足，並非單單醫療政策問題。

彭鴻昌強調，人口不會突然變老，政府應做好長遠規劃。（資料圖片）

社會上有意見指，本港每日有150個新移民名額，直接影響本港醫療體制發展。社區組織協會幹事彭鴻昌今日出席商業電台節目《政好星期天》時強調，評論時應按事實基礎。他指出，每年約有兩萬多人確定在港定居，這批人的年齡中位數約30多歲，較本港人口年齡中位數逾40歲為高，新移民當中亦有逾八成是40歲以下，是年青的一群。

彭鴻昌續指，人口老化才是令公營醫院「逼爆」的原因，現時55歲以上的人士使用約一半醫療資源，65歲以上病人住院量佔整體住院量的一半，反問「如果要源頭減人，係咪要減走老人家？」重申醫生應視乎病人醫療需要，提供適切服務。

長者入院 全因基層醫療不足

公共醫療醫生協會會董馬仲儀則指，近年有年紀較大的新移民為團聚來港是事實，又認為雖然不能將醫療制度崩塌完全歸疚新移民，但前線經驗見到有持有香港身份證、大部份時間在內地居住的病人，因為嚮往本港醫療制度而特意來港求診。

馬仲儀提及，多長者入院的原因是社區或安老院無足夠護士人手，令長者一旦有病往往不知所措，只能先送往醫院，這是人口政策、安老事務以及基層醫療做得不足的後果。

李國麟所屬的香港護士協會早前舉行「鬧爆」集會表達不滿。（資料圖片／盧翊銘攝）

醫護：本港醫院工作太辛苦 難留得住海外人士

就有意見認為應增加輸入海外醫生，放寬有限度註冊的條件。彭鴻昌指，現時海外醫生考畢執業試後，即使本身已持有海外專科資格，亦需在本港醫院實習半年才可正式獲得執照，他建議或可放寬相關限制，以吸引海外醫生到港。

立法會衞生服務界議員、香港護士協會主席李國麟則舉例指，90年代本港曾從東南亞引入護士，以紓人手不足，但最終無人願意長留，原因是太辛苦。馬仲儀亦指，若海外醫生合符本地醫療水平，協會立場是表示歡迎，不過她指出事實是，即使在海外招聘副顧問醫生職位，薪酬水平不錯，亦不多海外醫生有興趣，認為是工作環境的問題。

她建議，短中期應改善醫管局的架構，現時增加的前線人手比例低於中高層，效率非想像中好，處事方式亦令前線同事「感覺唔舒服」 ，亦應減少繁複會議，以便臨床部門的人手可返回病房工作。