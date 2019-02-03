【流感高峰】李國麟：政府不敢擴大街症服務　怕令私家醫生生意減

本港醫護人手不足，立法會衞生服務界議員、香港護士協會主席李國麟今日（3日）出席電台節目時表示，公立醫院急症室人滿為患，大部份非緊急病人理應可分流至街症，但政府一直不敢擴大街症服務，原因是多了街症會令私家醫生的生意額減少。 公共醫療醫生協會會董、內科醫生馬仲儀指，現時八成本港醫生在私營醫療市場工作，但八成病人在公立醫院求診，她建議參考海外模式，由政府出手管制私家醫生的收費，並為其提供相應津貼。

李國麟直斥政府不敢擴大街症服務，令急症室人滿為患。（資料圖片／林若勤攝）

立法會衞生服務界議員、香港護士協會主席李國麟出席商業電台節目《政好星期天》時表示，大部份公立醫院急症室的非緊急病人理應可分流至普通科門診（街症），但政府一直不敢擴大街症服務，原因是政府擔心多了街症，變相令私家醫生的生意額減少。

李國麟憶述醫管局在90年代以社會主義模式運作，即不論收入、市民可接受同一服務水平，惟自從金融海嘯後，政府因財政問題，未有再就醫療政策作長遠規劃，「有錢就畀多少少你」，令整個規劃欠持續發展。

公院醫生：香港醫生唔係唔夠

公共醫療醫生協會會董、內科醫生馬仲儀認為，「香港醫生唔係唔夠」，現時約八成本港醫生在私營醫療市場工作，但八成病人在公立醫院求診，她建議參考海外模式，由政府管制私家醫生的收費，並提供相應津貼。她又認為，醫管局應更彈性聘用醫護，增加半職人手吸引因家庭或個人因素而未能當值36小時的醫生。

不少醫護人員因工作缺乏成功感 自評不能提供良好服務而離開

馬仲儀透露，自己在公立醫院工作逾十多年，近來不少同事因為工作缺乏成功感，亦因為工作量太大，自評不能為病人提供良好及安全的服務水平，因此離開公院。她認為若果政府做好基層醫療及公私營市場的分配，令公立醫院主要治療病情較重的病人，相信會有同事覺得公立醫院工作合理，亦可令特別喜歡處理複雜病情的醫生，願意留在公立醫院。