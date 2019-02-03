【流感高峰】急症室人次今年來首低於五千　內科佔用率平均95%

冬季流感高峰期持續，醫院管理局公布昨日（2日）公立醫院服務數據，急症室首次求診人次自去年12月31日起計，首度少於5,000人，全日共4,872人次，有892人次經急症室入內科。全日內科病房平均佔用率為95%，連續第二天低於100%，兒科平均佔用率則為62%，最爆的醫院是伊利沙伯醫院，內科佔用率達108%，而兒科佔用率亦達75%。

上周流感活躍度下跌，急症室求診人次亦錄得下跌。（資料圖片）

醫院管理局昨日的公立醫院服務數據顯示，急症室首次求診人次全日共4,872人次，是自去年12月31日起計，首度少於5,000人。昨日有892人次經急症室入內科。

午夜時，內科病床平均佔用率為95%，是連續第二天低於100%，兒科平均佔用率則為62%，較前一日略為下跌了3個百分點。全部公立醫院當中，最「逼爆」的醫院是伊利沙伯醫院，內科佔用率達108%，而兒科佔用率亦達75%，兩者均是全港之冠。

單看內科病床佔用率，有4間醫院佔用率達100%或以上，依次為伊利沙伯醫院（108%）、明愛醫院（106%）、基督教聯合醫院（104%）及將軍澳醫院（100%）。

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