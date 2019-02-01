六合彩新春金多寶1億頭獎　 兩次豬年攪珠最旺和最弱係.....

六合彩新春金多寶攪珠下周六農曆大年初五(9日)晚上9時半舉行攪珠，香港賽馬會估計，若10元一注中頭獎，派彩可高達1億元，是歷來六合彩頭獎最高派彩紀錄。 豬年將至，原來過去兩次豬年六合彩新春金多寶攪珠，都有兩個有趣的現象，相信可以為有意購買今次六合彩的人士提供參考用途。

最近兩次豬年六合彩新春金多寶攪珠，都未曾攪出1至10號的號碼。(黃偉超攝)

曾連續兩年9注中頭獎

對上兩次豬年六合彩新春金多寶攪珠，分別在1995年1月24日和2007年2月5日舉行，首先兩次攪珠都恰巧攪出22號；另一有趣的現象是這兩次攪珠，1至10號的「細冧巴」號碼並無攪出，其中尤以1995年六合彩只有45個號碼，「細冧巴」無攪出難度更大。

不過，數據總是會出現打破的一天，究竟1至10號今次會否出現「零的突破」？抑或繼續按照攤路無攪出？想捧走巨獎的市民可能要花點腦筋思考。

新春金多寶是馬會其中一項歷史悠久的金多寶，早於1986年推出，當年頭獎彩金1,400萬，至今舉辦了33年，共創造逾70多位頭獎得主，其中1987及1988年均有9注中頭獎，是歷年中頭獎注數最多。而2018年2月20日的新春金多寶頭獎1注中，派彩66,777,930元是這項金多寶歷來最高派彩。

過去兩次豬年六合彩新春金多寶攪珠結果 攪珠日期 攪珠結果 2007年2月6日 11、12、19、22、42、47、(36) 1995年1月24日 14、16、22、29、36、41、(37) 註：1995年六合彩只有45個號碼