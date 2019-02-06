【豬年2019】人手不足公司「買假」　75歲保安近卅年未與家人過年

農曆新年是華人社會最重視的節日，不少市民都會四出拜年，慶祝新一年的來臨。然而，在喜慶背後卻有一群無名英雄，謹守工作崗位。踏入耄耋之年的秋叔擔任保安員近三十載，他坦言，行內人手不足，向來鮮有機會與家人共渡新年；以今年為例，秋叔初一至初七均須上班，苦笑道：「佢哋（家人）都習慣咗，理想歸理想。」 不少人以為，每到農曆新年，保安人員突然殷懃只為換來「額外收入」，然而秋叔指他們只為沾染一下節日氣氛，不過近年卻有不少市民向保安公司投訴，指責保安於新年期間態度「突然轉好」，因此公司已於大廈當眼位置將貼告示，提醒住客毋須給保安員利市，秋叔對此亦感無奈：「禮貌少少都畀人投訴。」

叔爺說，隨後科技發達行業亦屢受挑戰。（文雪萍攝） 隨科技發達​ 保安行業屢受挑戰 人稱「秋叔」的陳秋成，早於1990年入行擔任保安員，現已75歲的他仍未退下來，歷盡行業變化轉型。他指，隨後科技發達日新月異，大廈都裝有閉路電視，不僅取代部份護衛的工作，更對行業帶來挑戰，例如有保安公司已列明保安員須懂得電腦操作、英文，甚至急救等：「好多人仲以為保安員係樓下個阿叔，邊有咁易。」

秋叔直言，現行規定65歲以上保安員只能於單幢式私人住宅或建築物工作，做法如同年齡歧視。（文雪萍攝） 65歲後只能單幢式物業工作 現行規定如同年齡歧視 然而，按現有法例從事護衛工作需領有牌照，領取B牌許可證的保安員年齡上限則為65歲，該證所涵蓋的保安服務範圍最廣泛，可提供無須攜槍的保安工作，包括銀行、商場及商廈等；惟當持證人年過65歲後，只可申領俗稱A牌的甲類保安人員許可證，僅能於單幢式私人住宅或建築物工作。 秋叔解釋，大部份單幢式大廈都是舊式樓宇，但隨著舊區重建，不少舊樓已遭到拆卸，意味著相關保安員崗位亦會流失。他苦笑道，年過65的護衛工作，選擇少、議價能力低，因此市場均以最低工資聘請，而部份保安更找不到新工作而轉行，如清潔、搬運及外賣員等，斥行規定如同年齡歧視，剝削長者工作的權利。

行內常以「買假」要求保安員新年上班

「有工無人做，有人無工做」，他說正好形容保安行業的情況，由於護衛須長時間工作，然而薪金待遇並非優越等，難以吸引青年入行，部份地區住宅難以聘請保安，甚至出現「空城」。

而每年農曆新年放假，對保安而言非常困難，而行內亦慣常以「買假」的方法要求同事新年上班：「你唔制都得，第日你唔使返工。」

努力工作 只為長期病患妻醫療開支作準備

自入行以來，秋叔鮮有機會與家人過年，每年僅以吃團年飯代替，而今年初一至初七亦要上班，意味著新年願望再度落空：「佢哋（家人）都習慣咗，理想歸理想。」他續說，太太患有長期病患，「好天收埋落雨柴」，只好勤力工作為醫療開支作好準備。

秋叔指，法定最低工資水平調升至每小時37.5元，亦只是杯水車薪。（文雪萍攝） 住客投訴保安態度變好 公司張貼告示指毋須給利市 踏入農曆年，不少人認為保安員往往趁機變得禮貎，以獲得「額外收入」，但事實只是他們在不能放假的日子，透過打招呼，以期望在工作中，能沾染一下節日氣氛；不過，因近年卻有不少住客投訴，指責保安於新年期間態度突然變好，因此不少保安公司於新年期間，在大廈當眼位置張貼告示，提醒住客不用給保安員利市，秋叔對此亦感無奈：「禮貌少少都畀人投訴。」 談到法定最低工資水平調升至每小時37.5元，並將於今年五月生效，秋叔說，即使薪金水平比現時34.5元多3元，但亦只是杯水車薪，難以改善保安員的薪酬待遇，盼政府來年可多聆聽社會意見，積極考慮推行生活工資保障基層工友權利。

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