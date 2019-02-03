野豬群頻入村覓食　村長：人類主動餵飼造成　倡加強教育非獵殺

即將踏入豬年，但人豬衝突還未解決，皆因野豬群經常闖入民居覓食。野豬受害者關注組建議，村民可安裝捕獸器，把捕捉的野豬「交予漁護署處理，或即場屠宰，可以自用或款待遊人」；同時亦應保留民間野豬狩獵隊，在必須情況下捕捉「好兇猛野豬」。 不過，有村長認為野豬入村覓食，其實與人類主動餵飼有關，「餵餵吓又唔餵，咪搶人哋啲嘢食」。有野豬關注組織也指出，不應把責任純粹推向野豬，政府應加強教育及做好城市規劃，社會也不應把野豬妖魔化。

李馬田表示，「（人類）餵餵下又唔餵，（野豬）咪搶人哋啲嘢食」。（歐嘉樂攝）

漁護署早前指，野豬習性出現明顯改變，由以往怕人和通常於夜間覓食，轉化成不時出沒、不怕人，認為與公眾餵飼野豬有關。

西貢北約輋下村村長李馬田表示，村內近年不時有野豬出沒，甚至有十多宗村民被野豬襲擊個案，估計是市民主動餵飼野豬，「餵餵下又唔餵，咪搶人哋啲嘢食」，故有野豬到垃圾堆吃廚餘，也曾有村民被搶走麥當勞外賣。他認為，「今年是豬年，應該用最好方法對佢哋」，不應該獵殺野豬。

黃豪賢認為，署方應增加人手及資源為野豬避孕，長遠而言應做好教育及城市規劃，「人豬共融不是一個夢」。（歐嘉樂攝）

野豬關注組：人豬共融不是夢

漁護署自2017年起以捕捉及避孕、搬遷先導計劃處理野豬在市區的持續滋擾，暫停由民間狩獵隊狩獵野豬。香港野豬關注組幹事黃豪賢認為，由獸醫以麻醉槍捕捉野豬後，應送往偏遠地區處理，非人道毀滅；而絕育計劃也可取，認為署方應增加人手及資源為野豬避孕，長遠而言應做好教育及城市規劃，「人豬共融不是一個夢」，社會不應把野豬妖魔化。

非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪認為，隨着城市發展，野豬棲息地減少，人豬衝突無可避免，又認為野豬避孕成效應用10年時間評估成效。

麥志豪認為，城市發展及野豬棲息地減少，人豬衝突無可避免。（歐嘉樂攝）

何熙遠建議，村民可安裝捕獸器及加設感應器捕捉野豬。（歐嘉樂攝） 野豬受害者關注組發言人何熙遠認為，野豬會掘泥，引發水土流失，容易引致山泥傾瀉，甚至有機會因此污染海洋。他稱，不贊成民間野豬狩獵隊射殺野豬，但屬於後備方案，當遇上一班好兇猛野豬在意想不到情況下出沒，在安全及必須情況下應出動；又建議村民可安裝捕獸器及加設感應器，當捕捉野豬後自動通知漁護署，「可交予漁護署處理，或即場屠宰，可以自用或款待遊人，從中獲得金錢補償」。​

但是，李馬田認為捕獸器作用不大，最理想應教育村民及外來市民切勿餵野豬，並加設鐵絲網防止野豬入村已足夠。