醫護壓力爆煲　新移民淪代罪羔羊　社協斥抹黑：相煎何太急

冬感流感肆虐，醫護人手爆煲，不少人把矛頭直指新移民，並把他們歸咎為造成公共醫療系統崩潰肇因。社區組織協會今日(3日)表明，新移民並非公立醫院主要負擔，認為社會的抹黑及污名化，已達難以忍受地步；又指本港社會問題複雜，新移民淪代罪羔羊，要求社會不要將房屋、醫療等問題歸咎新移民。 社協又強調，本港過去多年並無盡用單程證來港配額，新移民來港後更成為勞工生力軍，不應視為負累，認為港人與新移民「本是同根生，相煎何太急」，促港府應對症下藥，社會勿胡亂諉過於人。

社協強調新移民非公立醫院主要負擔。（陳淑霞攝）

社區組織協會聯同一眾新移民婦女召開記者會，就近日歧視新移民言論作出平反，社協指，單程證目的是家庭團聚，雖然每天設150個配額，但據入境處數字所示，過去廿年平均每日有131人獲批來港，2016年數據更反映，內地新移民來港居住只有約16.6萬人，即每日來港定居實質只有64人，換言之只得預期4成，當中大部分屬少壯人口。

新移民常被標籤為蝗蟲，社協表示，據社署2017/18年度資料，領綜援生活的新移民只佔整體3%，主因與本港缺乏托兒服務，單親新移民婦女要照顧年幼子女，遂未能工作;社協又稱，不少新移民來港後任職基層工作，填補本港勞工短缺，倘將社會問題諉過於新移民，是踐踏人權，亦是錯誤評估社會問題。