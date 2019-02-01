【天氣預報】年三十濕度最高達百分之一百　抽濕機大家準備好未？

東北季候風正影響華南，同時一道雲帶覆蓋中國東南沿岸及南海東北部。明日大致多雲，早晚有一兩陣雨，晚間風勢清勁。 隨後數天天氣溫暖，沿岸有幾陣霧，間中有陽光，但年三十及年初一風勢較大。新年假期和暖潮濕，氣溫介乎18至24度，濕度在年三十日更高達百分之一百！

在下午約5時半，天文台錄得氣溫為18.3度，相對濕度是百分之64。明日大致多雲，早晚有一兩陣雨，氣溫介乎18至21度，吹和緩東至東北風，晚間風勢清勁。明日的最高紫外線指數大約是3，強度屬於中等。

影響華南沿岸的東北季候風會在未來兩三日緩和，該區天氣漸轉溫暖，潮濕有霧。周末假期溫差頗大，年廿九（3日）天氣溫暖最高氣溫上升至24度，沿岸有幾陣霧，間中有陽光。預料一股清勁的偏東氣流會在年三十抵達廣東沿岸，年三十及年初一風勢較大，年初一（5日）氣溫再次下降，最高氣溫只有21度，隨後氣溫回升。

下周共有5日最高氣溫達24度。（香港天文台）

根據最新的「九天天氣預報」，未來9天的最高相對濕度也有百分之90或以上，年三十（4日）更達百分之一百。天文台預測由初三至初五連續三日，氣溫均介乎19至24度，早晚沿岸有薄霧且短暫時間有陽光。濕熱天氣料會持續至初六（10日），氣溫才稍微下降兼有雨，但氣溫仍介乎18至22度。