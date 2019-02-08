【豬年2019】「金豬牌」成婚嫁潮物　老行尊爆：新娘買豬牌自己戴

今年豬年雖是「盲年」，但依然有不少佳偶計劃拉埋天窗，而結婚嫁娶用的「金豬牌」金飾，是新娘在婚宴上必不可少的配飾，不少奶奶會為新抱送贈「金豬牌」，盼可快點弄孫為樂。入行30多年的周大福珠寶集團執行董事孫志強透露，曾有準奶奶買金豬牌時，指明掛着的小豬仔要比平常多一倍，由一般的6隻增至12隻，足足有「一隊足球隊再加教練」，也有富有奶奶一擲10萬元，買10兩重的「金豬牌」給新抱。 有人覺得「金豬牌」老土浮誇，但近年款式較轉為年輕化後，新娘覺得戴上身也很美，孫志強稱，有新娘自掏腰包買金豬牌，不擔心尷尬，「都係想影相靚啲！」

30年前風行一時的金豬牌，近十年更改款式為卡通豬的模樣後，不少新娘都喜愛。（歐嘉樂攝）

曾有金行業人士說，港人跟內地人買金器的消費習慣有分別，內地人喜歡閒來無事逛金行，買金保值、佩帶；而港人通常有重大喜興事才有目的行金行，因此買金對不少香港人而言，買金一刻代表人生中的重要時刻。

不少家長、長輩會在後輩嫁娶前，親自去買金器送給他們，以龍鳳鐲、金頸鍊最受歡迎，而過往曾被嫌老土的金豬牌，亦古老當時興，近年再次受歡迎。周大福孫志強說，30年前風行一時的金豬牌，近十年款式經過更改，轉為卡通豬的模樣後，再次成為這一代年輕新人的婚嫁必備金器。

金豬仔通常為6或8隻

他指出，中國人辦喜事着重意頭，金豬牌上的豬仔數目通常為6或8隻，但他亦見過有準奶奶指明要購買一個掛着12隻小豬的金豬牌給新抱，可見奶奶十分恨抱孫，他笑言：「可能係一隊足球隊以外，仲多個教練！」

孫又曾見過有準奶奶訂造一個逾10兩重的金豬牌，「整個豬牌真係遮心口位置，當時價錢大約10萬元。」他笑說重過「八兩金」。眼見奶奶有如此期望，作為新抱會否頓時感到壓力？「咁又睇唔得出壓力嘅，但留意到佢哋屋企已經好多小朋友。」

孫志強說，絕大部分長輩跟子女購置嫁娶金器時也顯得喜悅，同時感受到窩心時刻。（歐嘉樂攝）

長輩為喜事不吝嗇 一次過掃20龍鳳鐲送新人

婆媳關係為永恒熱話，在購買金器時會否已「擦出火花」？30多年來見證不少家庭購買嫁娶金器的孫志強說，絕大部分長輩跟子女購買嫁娶金器時，也顯得十分喜悅。他指不論家境較好或較普通，家長買金器時都絕不吝嗇：「家長真係最唔計較，你睇佢哋好細心咁幫佢哋戴上去，又會細心揀，擔心佢哋鍾唔鍾意，係好有愛嘅表現。」

孫志強稱，擔心金器價錢的，往往是後生仔女：「每每反而係子女擔心價錢太貴。家長唔係無睇，但呢樣嘢（價錢）會放好後。你買嘢送畀朋友嘅小朋友，送朋友作結婚禮物，你可能會有預算行先；但送畀乖乖（子女）嘅禮物，呢樣嘢真係唔會計較太多。」他透露曾見過有長輩一下子掃走20對龍鳳鐲送予新人，「愛」的表現也教他難忘。此外，金辣椒、金椰子等取其意頭，同樣有不少長輩購買。

不少長輩會買龍鳳鐲送給新娘。（歐嘉樂攝）

不怕尷尬 新娘自己買金豬牌

金豬牌近年再度成為婚禮潮物，不少新娘子都希望戴上一個風光出嫁，拍照「打卡」時更加體面，孫透露，有不少新娘子為「大日子」自費購買金豬牌，而且出手非當爽快：「任何年紀女仔有，唔會話尷尬，都係覺得靚最重要。」

↓↓ 細數歷年車公靈籤 ↓↓