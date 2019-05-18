【01職人】HR工作繁多似家嫂　周綺萍：睇CV有技巧　一份僅幾廿秒

被問到人力資源部門的印象，相信不少人隨即會想到面試、「請人」；可見即使時日變遷，HR等於「見工」的印象依然深入民心。 面試作為HR工作的重中之重，「揀人」更並非隨便圈劃；有時候遇到奇怪的求職者、或者收到一份幾頁紙厚的履歷表（CV），HR如何面對及處理亦是一大學問，難怪安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍直言「做得請人嘅都有鍛鍊」。現時HR的工作多、「咩都管」，周綺萍更笑稱HR就似公司的「家嫂」，角色吃力不討好、不受歡迎，她希望外界理解人力資源部門對公司發展十分重要。

周綺萍指，過去人力資源部門的工作簡單，直言「無乜策略可言。」（林若勤攝）

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍指，過去人力資源部門（HR）的工作簡單，只是負責聘請人事、計算薪金、年假、出勤等等，直言是「無乜策略可言；」更勿論參與公司決策。隨時日變遷，HR的工作也隨此增加，但面試仍是HR一個十分重要的工作。

幾廿秒左右已經screen out一份CV

在面試之先，HR首先接觸到的是求職者的履歷表（CV）。周綺萍提到，人力資源部門中「做得請人嘅都有鍛鍊，睇CV速度好快…好似我咁，一分鐘、幾廿秒左右已經screen out（篩走）咗一份。」她解釋，CV上有幾點會留意，當中包括求職者的資格。除了學歷是否合適，她指職位如律師、工程師，若有一定的專業要求，而求職者沒有相關的專業資格，早就可以篩走。過了以上幾關，她稱再視乎經驗是否合格，就可以「過關」考慮面試。

周綺萍稱，由HR面試可以從公司的基本要求面見求職者，「確保佢唔會古古怪怪先！」（林若勤攝） HR先面試有原因：確保求職者非「古古怪怪」 相信不少人都曾經質疑為甚麼兩輪面試是「先HR，後部門」。周綺萍解釋，先由HR面試可以按公司的基本要求，面見求職者，「確保佢（求職者）唔會古古怪怪先，否則就浪費user department嘅時間。」但她強調，相關部門始終有較大的「話事權」：「因為係佢哋用人嘛！」

會向部門了解人才要求

周綺萍又提到，在公開招聘前HR會向相關部門了解情況，如「title係乜嘢、人工係幾多、有乜學歷同工作經驗嘅要求、有咩skill嘅要求。」多數更是「有form（表格）填，剔有咩（能力）係需要。」而HR正正就是根據該藍本作聘請，所以HR先面試更並非班門弄斧。

履歷表內除了資格，原來照片、內容多寡亦大有學問。（林若勤攝）

HR對科目成績不感興趣

除了以上的要點，周綺萍亦提醒履歷表的內容不宜過於冗長。她稱曾收過長達4頁的CV，該名求職者將所有校內科目成績列出，成為冗長的「元兇」，然而HR通常對科目成績不感興趣。她又認為，過於「七彩顏色」的CV容易令人分散精神，因此應避免過於花巧。

周綺萍笑言，若CV中的相片與本人不太相似，容易令人「失望」。（林若勤攝） 近年越來越多人仿效「韓國式證件相」，在拍照前大舉化妝，拍照後大舉「執相」，期望在應徵工作時，可利用美輪美奐的證件相「贏在起跑線」。 然而，周綺萍對這種做法有保留。她表示，CV可附上個人照片，惟相關照片必須要與申請人有八成相似，「唔好執得太厲害，如果面試時唔似佢本人，就會好失望。」

面試不需花多於半小時

周綺萍指，部門絕對不會抽CV，直言抽CV的做法「好唔公平」：「同埋咁樣有機會miss咗想要嘅人，所以通常先到先揀，夠就停。」她直言自己現時已可以做到一日為20人面試，每個人面試基乎不需花多於半小時；「15分鐘interview，5分鐘Remark（筆記）。」

周綺萍重申，「揀人」看似容易，其實亦需要訓練。（林若勤攝）

冀外理解HR角色

「揀人」功夫俐落，其實皆因經驗所致。周綺萍重申，「做得請人嘅都有鍛鍊...有新人做完interview（面試）四十幾分鐘，問返佢竟然都唔知得唔得。」單單是面試已有一大學問，更勿論人力資源的工作有多複雜；周綺萍直言，人力資源部門在公司就如「家嫂」，是一個吃力不討好的角色。即使不受歡迎，但她仍希望外界理解人力資源部門對公司發展十分重要，冀外界理解「同外界想像，只係請人並唔一樣！」