【01職人】港媽棄高薪成園藝治療師：生命影響生命　充實長者人生

香港人口老化問題嚴重，隨著政府將長者綜援年齡門檻上調、派發「關愛共享計劃」4000元等政策實施，社會亦開始重新聚焦於長者問題。 事實上不少長者因為了無牽掛、身體機能老化等，不單導致生理，甚至心理、精神上亦出現疾病。而70後媽媽陳詠欣卻決定放棄高薪工作，投身園藝治療行業，透過種植活動幫助長者走出陰霾，鼓勵他們好好生活，冀以「生命影響生命」。 除了希望幫助他人，陳詠欣亦希望以自己作為模範，讓兒子明白「人生可以有其他選擇，可以做自己想做嘅嘢。」

陳詠欣曾經亦是一個迷茫的文員，機緣巧合下遇到一個改變一生的決定。（洪嘉徽攝）

有人從小已立志，要成就心目中的「我的志願」，但社會上更多的人是漫無目的地工作；以為栽種植物，只是簡單的付出是耐性，但原來植物倒過來，卻令人明白生命的意義，讓長者發揮長處，令人遠離只談金錢的世界。

完成一個人生目標後 工作熱誠減退

曾在大學修讀公共行政，又遠赴澳洲攻讀公共衛生課程，陳詠欣形容自己一直都希望服務社會，但只有方向沒有目標，「點樣幫、用咩幫人，當時係完全唔知。」在銀行工作七年，途中認識到現時的丈夫，後來完成了其中一個人生目標：組織家庭；豈料對工作的熱誠卻慢慢減退。也難怪，陳詠欣指當初投身銀行業，其實是希望可為結婚做好準備。

陳詠欣提到，為向長者提供感官刺激，大多分配給他們的植物皆以香料為主。（洪嘉徽攝） 受植物生命力感動後投身園藝治療 工作以外，她一邊騰出空間休息，一邊尋找課程報讀，曾參加心理學、兒童理財等不同的課程，輾轉間首次接觸到園藝治療。那時陳詠欣的婆婆剛去世，教師稱園藝治療可以服務善終病人，更提到「植物可以聯繫到死者及家人」，陳詠欣指「當時已覺得園藝治療好有意義，但都只係聽完就算。」完成課程後，她拿了一棵合果芋回家；然而誰又料到，這會是改變她一生的植物。

用3年時間尋找未來路向 親見植物頑強生命力

在接下來的三年間，她透過不同課程，尋找未來的路向；正當迷茫之際，她稱卻不經意看到窗旁的那棵合果芋。她憶述，曾經外遊整整一周沒有澆水，「當時返到屋企（合果芋）就快謝，但淋完水又起返身」；又指曾經試過整棵盆栽，跌到樓下的冷氣機槽「粉身碎骨」，回到家中重新安放種植，竟然可以起死回生。她概嘆植物的生命力強，當下就有感悟：「我或者都可以試吓（做園藝治療師）。」現時回想，她亦希望可以將植物鼓勵人的精神承傳，「就好似當初佢（合果芋）鼓勵到我一樣。 」

園藝治療師課程設兩年共400小時實習

經歷一年課程、兩年共400小時的實習經驗後，陳詠欣至今已成為註冊園藝治療師近一年，至今已接觸過超過500個人士。服務使用者可以是小朋友、精神康復者、唐氏綜合症的病人等等，但最主要的使用者仍是年邁長者。

盆栽可發揮長者長處 成長者寄託

她解釋，比起其他的使用者，長者能夠花更多時間及耐性，「如每日唔同時段，因應陽光將盆栽搬去唔同位置，呢啲係你同我都唔會做嘅嘢。」認為園藝正正可以發揮到長者的長處。而盆栽更可以成為長者的寄託，讓已無牽掛的長者好好照顧。

從服務中感受到老夫婦以「生命影響生命」

陳詠欣又提到曾經服務到一位婆婆，自信不高，常以「咩都唔識」推搪園藝工作。但直到有一次她突然很快就完成園藝手作，才發現婆婆在家中將一枝薄荷分株成八枝，慢慢練習，而丈夫亦為此特意建造一個盆栽架，好讓八棵薄荷都可以「曬太陽」。

透過服務為兩夫婦重修舊好，陳詠欣指當時真正感受到「生命影響生命」。（資料圖片） 透過種植，婆婆與伯伯二人增加了溝通，感情也因而昇華，甚至在報告時亦特意帶同丈夫前來，兩人臉上掛上幸福的笑容；能將知識轉化成可以幫助人的力量，陳詠欣表示，當時真正感受到「生命影響生命」，原來治療除了可以幫助老人，更可充實了兩個人的人生及感情。

丈夫由反對到默默支持 更獲社創基金​提供資助

由對植物毫無認知，到開始認識園藝治療，然後參加課程成為註冊園藝治療師，現時更視其為終身職業；陳詠欣指除了因為社創基金提供資助，令她獲得一個嘗試的機會，更重要的是家庭的支持。

她提到丈夫現時為「養起頭家」，仍在銀行工作。當初她決定要辭職轉為成為註冊園藝治療師時，丈夫當然是強烈反對：「開頭仲會同我講opportunity cost（機會成本），問我『你知唔知損失咗幾多年薪？』」但隨著丈夫理解到她的堅持及得著，他亦開始欣賞園藝治療，更曾向她表示「有時間都想做！」

脫離金融業投身園藝治療，陳詠欣稱「希望畀仔仔知道人生可以有其他選擇，可以做自己想做嘅嘢。」（洪嘉徽攝）

除了丈夫，陳詠欣的家庭裡還有一個兒子。她提到，兩夫婦都曾經在金融行業工作，同樣認為工作「好大壓力，唔係人生想要嘅嘢。」現時脫離金融業投身園藝治療，她直言希望可以成為兒子的模範（role model），「希望畀仔仔知道人生可以有其他選擇，可以做自己想做嘅嘢。」