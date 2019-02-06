【沙中線】紅磡站「驗筋」相首曝光　陳淑莊指「肥佬」情況好恐怖

沙中線紅磡站月台層板疑有鋼筋被剪短，有危及結構安全之虞。港鐵自去年12月10日開始鑿牆抽檢168枝鋼筋，當中已檢測的121枝，顯示35%樣本絞牙扭入螺絲帽幅度不及格，甚至出現絞牙長度不足的疑似「剪筋」螺絲頭。其中一枝鋼筋絞牙扭入螺絲帽僅9.4毫米，與政府要求扭入至少37毫米相距甚遠；另外鑿檢期間亦發現有螺絲帽只接駁一邊。 《香港01》取得紅磡站開鑿工地「驗筋」相片，肥佬鋼筋樣本首曝光。公民黨立法會議員陳淑莊看過照片後，形容情況「猶如考古、好恐怖」；土木及結構工程師蘇耀坤斥施工質素參差、古靈精怪。

圖中所示，中間的鋼筋絞牙僅扭入9.4毫米，外露的絞牙僅6至7圈。陳淑莊一度形容情況「猶如考古」。

最少需扭入37毫米

路政署於去年12月28日公布14枝鋼筋樣本檢驗結果，當中4枝鋼筋不達標，其中一枝絞牙僅扭入9.4毫米；涉事鋼筋位於東西走廊C3區月台層板近東面連續牆底部，以及外露了6至7圈絞牙。政府要求扭入至少37毫米、以及最多外露1至2圈絞牙，可見相差甚遠。

《香港01》取得當天開鑿紅磡站工地的相片，顯示三枝鋼筋螺絲帽扭入情況，且位置是同一區域，即C3區月台層板近東面連續牆底部。由右至左起，第一枝螺絲帽編號是「EWL-E107-BB-B1-01-C1」，根據路政署公布的結果，其鋼筋絞牙扭入螺絲帽僅35.34毫米，同樣不達標；而第二枝鋼筋則是「EWL-E107-BB-B1-02-C1」，鋼筋絞牙扭入螺絲帽的長度僅為9.4毫米，外露的絞牙為6至7圈。

根據螺絲帽供應商的資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多外露2個扭紋，以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米。港鐵使用「陣列式超音波檢測方法」檢驗，容許的量度差距為3毫米，故扭入絞牙的長度少於37毫米便會視作不達標。

照片所有，最右邊的螺絲帽（紅圈示）未有接駁；而蘇耀坤亦指，中間的「直鐵」（黃圈示）與鋼筋螺絲帽的間距太緊密，不是正常做法。（消息人士提供）

有螺絲帽無連接 工程師批施工質素不合乎規格

土木及結構工程師蘇耀坤看過相關照片後表示，該枝絞牙扭入螺絲帽長度僅9.4毫米的鋼筋，依照片所見確實有約6圈絞牙外露，相信絞牙扭入的實際長度並不多。蘇耀坤續指，現在的公布方法「有點取巧」，認為政府除公布鋼筋絞牙扭入螺絲帽的長度，亦要公開扭入後的空隙有多少，才能令市民更清楚得悉鋼筋絞牙總長度。

至於只有一邊接駁鋼筋的螺絲帽，蘇耀坤直斥施工質素「古靈精怪」。他表示，相片中最右邊的螺絲帽未有接駁，且左邊正常接駁的鋼筋螺絲帽旁，亦有一枝「直鐵」有問題。他解釋，正常鋼筋排列都不會如此緊密，一般距離逾150毫米，故直指施工「係完全唔合乎規格」。

路政署亦有公布，鑿檢期間發現有螺絲帽與鋼筋未妥善接駁的情況。《香港01》同時取得一張今年1月24日紅磡站工地鑿檢照片，相信情況是路政署同日公布，在東西走廊B區月台層板近東面連續牆頂部，發現一個只有一邊接駁上鋼筋的螺絲帽。

沙中線紅磡站自去年12月10日開始鑿牆檢驗鋼筋絞牙扭入螺絲帽情況。(資料圖片)

陳淑莊：根本鋼筋絞牙無扭入去！

公民黨立法會議員陳淑莊一度形容相片「猶如考古、好恐怖！」。她表示，倘不開鑿紅磡站，都不會知道實際情況如此過分，「根本（鋼筋絞牙）無扭入去！」她指除公布數據，公布鑿檢相片亦會更清楚實際情況。

對於港鐵使用超音波檢測方法，對比核實螺絲頭與螺絲帽接駁情況，與實際量度扭入螺絲頭的長度有出入。陳淑莊認為，應扭出相關鋼筋絞牙檢查，才能準確量度扭入長度。

不過蘇耀坤則指，超音波儀器沿用多年，雖量度鋼筋絞牙扭入螺絲帽為首次，但他質疑警方至今未就取走的鋼筋螺絲帽樣本量度有出入露面解畫，稱「超音波係唔會講大話、人就會」。