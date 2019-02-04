【沙中線】港鐵缺失施工檔案表格　專家：有人正銷毀證據

沙中線早前再爆出醜聞，當中紅磡站北面、南面連接隧道及列車停放處發現缺失合共6成施工紀錄「檢查及測量申請表」（RISC Form），部分鋼筋亦由搭接改為螺絲帽接駁。 有專家指，因為表格是一簽五份，並放在不同地方、公司手上，要全數銷毀表格相當困難；他認為是要極高層的人決定才能做到，直言是「有人正在銷毀證據」。

沙中線紅磡站北面、南面連接隧道以及列車停放處合共缺失6成紀錄，會展站疑出現類似情況，紀錄缺失逾3成。(資料圖片)

香港大學土木工程學系副教授楊德忠在出席港台節目《千禧年代》時表示，RISC Form是用於在批准工地進行澆灌石屎的工作，以證明內裡的部件已檢查清楚，可以「落石屎」。他直言表格十分緊要，在簽發時更是同時簽發五份副本，同時會為文件作電腦副本。

楊德忠直言「好奇怪，唔見咁多form，但又可以繼續做。」他稱若港鐵早前可以交待出缺失了多少表格，理應可以追蹤到失蹤的是哪幾份表格，「（屆時）連地盤做緊咩都應該會知。」

土木及結構工程師蘇耀坤就認為，多個傳媒已證實港鐵工程師已曾經簽批RISC Form，直言絕對不相信「無出過form」的說法，認為有人正在銷毀證據。他稱RISC Form是一式五份，並放在不同地方、公司手上，要全數銷毀相當困難。但他認為如要完全銷毀，因需要獲授權才能刪除公司伺服器文件，認為要極高層的人決定才能夠做到。