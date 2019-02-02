【沙中線】會展站疑缺失3成工程紀錄　港鐵：不排除其他車站都有

沙中線紅磡站北面、南面連接隧道及列車停放處發現缺失合共6成施工紀錄「檢查及測量申請」（RISC Form），以及部分鋼筋由搭接改為螺絲帽接駁。有傳媒報道，缺失紀錄問題同時禍及會展站，截至2016年約有千多份紀錄遺漏，佔總紀錄逾3成；同時發現大量紀錄屬後補文件，由完成監督至簽收表格距離43日。 港鐵回覆《香港01》指，就文件紀錄不全的情況，現正翻查沙中線全線其他車站的相關紀錄，不排除其他車站在文件紀錄上有類似遺漏，港鐵將繼續進行翻查工作。

沙中線紅磡站北面、南面連接隧道以及列車停放處合共缺失6成紀錄，會展站疑出現類似情況，紀錄缺失逾3成。(資料圖片)

《蘋果日報》報道，截至2016年4月，會展站的RISC Form應約有4千多份，惟發現紀錄遺失達3成；以及當中有大量RISC Form的填寫資料出現遺漏，包括實地檢查日期及監督人員名稱等，且港鐵進行實地監督後，距離43日才簽收表格。

港鐵：不排除其他車站有類似遺漏

港鐵回覆指，就文件紀錄不全的情況，現正翻查沙中線全線其他車站的相關紀錄，不排除其他車站在文件紀錄上有類似遺漏，港鐵將繼續進行翻查工作。

而會展站合約的總承建商為「禮頓─中國建築聯營」，港鐵正翻查相關紀錄，不排除有類似情況。惟會展站的建造工程、特別是主體土木工程仍進行中，工地人員現階段仍可根據工地記錄及其他適當方法作核實工作；如有需要，亦可採取跟進及補救措施。而沙中線其他工程的主體土木工程已經大致完成，情況有所不同。當完成沙中綫所有車站的檢查後，港鐵會向政府匯報。