【沙中線】超音波測鋼筋螺絲帽扭入誤差大　港大專家：或需重驗

港鐵沙中線紅磡站鑿檢以「陣列式超音波檢測方法」檢測鋼筋絞牙扭入螺絲帽的長度，惟結果與實際扭入差異極大，四個樣本由不合格變合格，超音波檢測方法被指不可信。 負責提供專家意見的港大教授關國雄接受《香港01》訪問，推斷工人鑿檢未將鋼筋妥善磨平，以及部分鑿檢現場環境惡劣，以致儀器接收信號不良，檢測結果存有1至2圈的絞牙（即4至8毫米）誤差。 關續指，倘能確定超音波檢測的可靠度，第二階段已公布的鑿檢結果或要推倒重來、重新檢驗「再做」；反之，要切除鋼筋螺絲帽，惟會影響結構完整性，日後「手尾」將更長。

《香港01》取得紅磡站鑿檢相片，如圖所見工人正在開鑿石屎讓鋼筋外露。(消息人士提供)

港鐵去年12月10日開始鑿牆抽檢168枝鋼筋扭入螺絲帽情況，及至上月28日，政府已公布了121枝鋼筋的檢驗結果，並發現有42枝未達標，不合格比率佔近35%。翌日(29日)港鐵代表律師翟紹唐在紅磡站獨立調查委員聆訊上，披露根據警方就有關鋼筋和螺絲帽的覆檢，發現4個樣本由「肥佬」變成合格，誤差最高達11.2毫米，而非路政署最初指的3毫米。翟紹唐更一度指，有關超音波檢測方法不準確，要小心審視。



就檢測方法有誤，路政署終在本周二（5日）首度回應，要求港鐵調查箇中原因以及邀請港大土木工程學系教授關國雄提供專家意見。

開鑿石屎讓鋼筋外露後，工人便會將鋼筋磨平，以便超音波儀器檢視絞牙扭入螺絲帽的長度。(消息人士提供)

關國雄接受《香港01》訪問時解釋紅磡站檢驗鋼筋絞牙扭入螺絲帽的長度，首先要鑿開石屎讓鋼筋外露，再將外露的鋼筋磨平，以便超音波儀器量度絞牙扭入情況。

惟港鐵上月發現超音波檢測方法或未準確後，關國雄表示農曆新年假期前，港鐵於紅磡站工地切除了數枝鋼筋螺絲帽樣本，與其委聘的實驗室「安捷材料試驗有限公司」連續數天反復測試超音波檢測方法，推斷出工人於現場鑿檢期間，或未將鋼筋面妥善磨平，以致超音波儀器與接觸面弧度有誤差，引致現時兩個量度方法有矛盾。

關國雄續稱，部分鑿檢位置為東西走廊連續牆底部，現場環境狹窄惡劣，儀器所接收的信號較弱，故技術員查看鋼筋絞牙的扭入情況不清晰，亦有機會導致量度有誤差，且涉及1至2圈絞牙的出入（即4至8毫米）。

技術員會以超音波儀器（如紅圈示）量度絞牙扭入螺絲帽情況，惟現時超音波檢測的準確度存疑。(消息人士提供)

港大專家質疑港鐵指示不清

至於展開鑿檢工作前，港鐵經已落實超音波檢測方法容差為3毫米，但現時警方量度部分鋼筋樣本的實際扭入長度，卻與路政署公布的結果有11毫米誤差。關國雄解釋，最初落實3毫米的容差，於實驗室磨平鋼筋及量度工作均由安捷的技術員負責。惟其後的實際鑿檢，磨平鋼筋改為另一公司的工人負責，他稱「港鐵當初的指示可能唔夠清楚、技術差異都會影響」。

關表示，農曆年假後港鐵將再測試超音波檢測方法，確定鑿檢時須掌握的工作技術，重新量度鋼筋螺絲帽扭入情況，再將結果與警方早前量度實際扭入長度作比對。關指，倘確認超音波檢測的準確性，或需重新量度第二階段所有鋼筋螺絲帽扭入情況，預計相關工作需時一個月內；反之，將要切除鋼筋螺絲帽，量度實際扭入情況，惟會影響結構完整性，日後加固工作的複雜性及困難度將大大提高。《香港01》已就事件向港鐵查詢，暫未回覆。

關國雄指，倘確定超音波檢測準確，或需重新量度第二階段所有鋼筋螺絲帽扭入情況。(資料相片/林若勤攝)

陳淑莊斥港鐵「俹簁」​

公民黨立法會議員陳淑莊表示，以工人未妥善磨平鋼筋以及鑿檢環境惡劣為由，解釋超音波檢測存誤差都十分牽強。陳淑莊續指，「全世界等緊鑿檢結果，港鐵都仲係咁『俹簁』，真係完全唔能夠接受，車公真係靈到不得了！」她認為，公眾對沙中線工程經已失去信心，故將涉事鋼筋扭出量度實際扭入長度，以評估結構安全較佳。