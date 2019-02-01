【沙中線】石屎供應商持神秘編碼　或有助政府找回消失檢查表

港鐵高層今日早上（1日）於立法會鐵路事宜小組委員會，首度披露紅磡站南面、北面連接隧道以及列車停放處合共缺失逾6成「檢查及測量申請」表（RISC Form），當中北面連接隧道更缺失高達7成。 涉事範圍南面連接隧道、負責澆灌石屎的分判商中科董事潘焯鴻表示，相關表格不可能遺漏。原因是港鐵及禮頓簽署RISC Form後會上載至電子系統，並根據表格產生一個「編碼」（code），再通知石屎供應商運送物料至工地。 《香港01》取得紅磡站涉事範圍的編碼文件及紀錄，當中顯示取石屎的程序須由禮頓工程師負責。換言之，涉事位置的結構經已建成，RISC Form無理由會缺失。

《香港01》取得與「遺失」RISC Form相同的文件。（香港01製圖）

分判商中科負責涉事南面連接隧道的澆灌石屎工作。對於三個位置現時缺失合共逾6成的RISC Form，中科董事潘焯鴻透露，自己並不會接觸RISC Form，惟得悉紮鐵工作完成後，禮頓及港鐵便會先後檢查工序、再簽署RISC Form及上載至電子系統。

潘續指，當禮頓收到港鐵核實表格後，禮頓相關職員便會憑RISC Form產生一個編碼，再憑該編碼聯絡石屎供應商，要求他們運送物料至工地。潘補充，RISC Form必定會涵蓋禮頓工程師、港鐵工務監督以及工程師三方簽署，否則不能「出石屎」，故直指不可能遺失RISC Form。

港鐵車務總監金澤培今早（1日）在立法會上表示，涉事三個位置的檢查及測量申請表（RISC Form），一共遺失七成。（梁鵬威攝）

混凝土供應商：必須有編碼才運送石屎

混凝土供應商、惠記集團副主席兼行政總裁單偉彪承認，紅磡站工程的混凝土由惠記子公司卓越混凝土有限公司負責供應，包括發現問題的三個位置（即紅磡站南面、北面連接隧道以及列車停放處）。單偉彪指出，紅磡站工程確實有一系列編碼，且編碼涵蓋兩方面資料，分別是石屎的強度級別以及乾濕程度。當施工程序進入落石屎前，禮頓便會致電他們並說出相關石屎編號，惠記遂運送石屎到工地。

單偉彪補充，承建商要求運送石屎時，必須提及相關編碼，不會直接說明是使用什麼批次，「編碼不是秘密，相信港鐵、禮頓都會有。」

在提交所有文件後，電腦系統才能產生訂購石屎的編碼。（香港01製圖）

《香港01》取得禮頓訂購石屎的數組編碼，當中包括涉事範圍、北面連接隧道的一組編碼，數據顯示了紅磡站的地點、負責輸入資料以及要求運送石屎的禮頓工程師；以及Whatsapp對話紀錄中，禮頓職員提及南面連接隧道訂購石屎的兩組編碼，證實訂購石屎須依靠編號才能要求石屎供應商運送石屎。因此前提必須有RISC Form。

就南面連接隧道的石屎供應編碼，禮頓職員的電話短訊對話記錄顯示有「8976」及「8975」兩個編碼，才會讓石屎供應商運送材料至工地。

陳淑莊：可憑編碼追溯RISC Form

公民黨立法會議員陳淑莊表示，據目前情況可根據相關的編碼，追溯遺失的RISC Form。陳淑莊續指，根據工程須按照每個工序順序而行，不可能沒有RISC Form仍可訂購物料及落石屎，故認為即使相關紀錄被銷毀，亦可以循石屎供應商、負責落訂單的禮頓工程師查問相關事件。

港鐵設立「關鍵檢查點」 環環相扣

根據港鐵早前提交的紅磡站報告，港鐵的項目綜合管理制度（PIMS）清楚列明要求任何建築工程須設立多個「關鍵檢查點」（Hold Point），當中涵蓋鋼筋接合、準備及固定工程完成後，以及澆灌石屎前。而且每達致一個「關鍵檢查點」，承建商禮頓便會檢查工序，以確保施工按照圖則、合乎規格以及屋宇署規定的質量監控計劃（QSP）要求完成。當禮頓檢查後，便會在RISC Form簽署，再交予港鐵查核及簽署。港鐵收到表格後就會進行檢測，並安排工地監督人員及駐地盤工程師簽署。

港鐵工程處總經理周蘇鴻出席立法會鐵路事宜小組委員會時，亦再度承認禮頓會將一式四份的RISC Form交予港鐵，港鐵收到後便會上載電子文件紀錄，並在現場檢測簽署核實交還禮頓，再將整份文件上載到電子平台。