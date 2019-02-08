【華航機師罷工】旅議會：暫有8個旅行團受影響　涉200名旅客

台灣中華航空爆發工潮，機師工會指資方未有解決機師疲勞駕駛問題，今日(8日)清晨六時起在松山、桃園及高雄機場罷工。 旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，暫有8團共約200人受影響，3個原定於今日出發至高雄旅行團，將改飛台北，再乘火車前往高雄；另有3團今日由台北返港的旅行團同受影響。旅行社正與航空公司聯繫，安排改機票，呼籲旅客留意旅行社通知。

機場華航櫃位的告示板已顯示有航班取消。（賴南秋攝）

台灣中華航空爆發工潮，華航今日有25班往返香港及台灣，包括台北及高雄的航班，其中5班已經取消。

​往高雄旅行團轉飛台北再坐火車



旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，暫時有8團約共200人受罷工影響。今日有3個出發到高雄的旅行團受影響，旅行社安排旅客轉飛台北，再乘火車往高雄；另2個旅行團則如期出發。



另外，今日5個返港旅行團中，有2團不受影響，餘下3團正安排乘坐其他航班返港。至於明日2個出發的旅行團，旅行社正與航空公司聯繫，安排改乘其他航班，旅議會呼籲旅客留意旅行社通知。

旅行社：對行程無大影響



新華旅遊總經理蘇子楊稱今日有1個旅行團原定由香港出發至高雄，現轉飛台北。他續指旅行團已出發，相信對行程無大影響，「多咗少少車程。」蘇子楊指明日亦有1個旅行團預計晚上抵港，華航現時未通知會否取消航班。