【流感高峰】衞生署：流感活躍程度持續回落　惟料仍維持一段時間

本港自今年1月2日踏入冬季流感高峰期，流感肆虐至今，引發288宗流感嚴重個案，當中141人死亡，21名兒童流感嚴重個案中亦有1人死亡。政府更在上月底宣佈幼稚園停課，阻止流感疫情擴散。 衞生署衞生防護中心發言人今（8日）表示，根據最新監測數據，本地流感活躍程度已從1月13至26日期間錄得的高峰持續回落，季節性流感病毒陽性百分比已由25.89%下跌至20.06%，但中心預期本地冬季流感季節仍會維持一段時間。中心提醒，農曆新年假期即將完結，復課後學校、家長和學童應繼續提高警覺，保持良好個人和環境衞生，預防季節性流感在學校傳播。

衞生署衞生防護中心指，季節性流感病毒陽性百分比已由25.89%下跌至20.06%，但中心預期本地冬季流感季節仍會維持一段時間。 (資料圖片／張浩維攝）

衞生防護中心發言人指，根據最新的監測數據，季節性流感病毒陽性百分比由截至一月二十六日一星期的25.89%，進一步下跌至截至二月二日一星期的20.06%。不過中心預期本地冬季流感季節仍會維持一段時間。而院舍／學校爆發流感樣疾病個案宗數，亦由截至一月二十六日一星期的211宗（涉及1010人），大幅下降至截至二月二日一星期的31宗（涉及127人）。

另外，主要診斷為流感而入住公立醫院的比率，在一月二十六日一周內有1.33宗（每一萬人口計），而在二月二日一周內就只有0.77宗。同期的六歲以下兒童與流感相關的入院率，亦由8.10宗下跌至4.36宗（每一萬人口計），兩個數字同時下跌。截至2月7日，本港共有21宗兒童嚴重個案，其中1人死亡。

衞生署衞生防護中心提醒，農曆新年假期即將完結，復課後學校、家長和學童應繼續提高警覺，保持良好個人和環境衞生，預防季節性流感在學校傳播。 （資料圖片／羅國輝攝）

發言人稱，學校的農曆新年假期快將完結，復課後學生在校內的社交接觸將增加，中心今日會再次向學校、幼稚園及幼兒中心發信，提醒校方復課後必須繼續保持警覺及加強預防措施，以減低流感的影響。

中心指，學童如出現發熱，不論是否有呼吸道感染病徵，都不應回校上課。中心並呼籲家長和學童應繼續提高警覺，保持良好個人和環境衞生，預防季節性流感在學校傳播，另呼籲為未安排接種今季季節性流感疫苗的子女，盡快接種以加強個人保護。