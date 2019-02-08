【流感高峰】年初四公立醫院急症次緊急病人　半小時可見醫生

踏入農曆年假期後首個工作天，部分公立醫院急症室未見爆滿，約30多名病人輪候，電子屏幕輪候時間顯示為超過兩小時。有被分流為次緊急的病人輪候約半小時，已獲醫生接見。

聯合醫院急症室未見爆滿。 (梁鵬威攝)

今（8日）是年初四，聯合醫院急症室上午約有30人候診，電子屏幕顯示非危殆、危急及緊急病人的輪候時間為超過兩小時。約中午12時，伊利沙伯醫院急症室有約40人等候，輪候時間顯示為超過一小時，病人多為長者。

今早10時到伊院的古太表示，今早等了約10分鐘已獲醫生接見。（劉婉雯攝） BB疑支氣管炎 等10多分鐘已可見醫生 古太今早約10時帶同7個月大的嬰兒前往伊院求診。她表示，寶寶患上細支氣管炎及懷疑尿道炎，星期一（4日）曾往私家診所求診，但因正值年三十，相熟醫生並未應診，只能前往另一間，私家醫生診斷為普通傷風感冒。然而農曆年期間，寶寶病情越發嚴重，「開始食唔到奶」，故今早前往急症室求診。古太本以為要輪候幾個小時才獲醫生接見，但等了10多分鐘就能見醫生，12時半已能入院。