【豬年2019】維園年宵檔就地棄大量物品　環團出帖揭大嘥鬼

年宵花市盡興過後，檔販遺留剩物堆積如山。由環保人士開設的FB專頁「毋忘垃圾」，今日（日）發出帖文臚列年宵結束當日剩餘物資成災「盛況」。義工拾獲剩物多不勝數，當中竟有平板電視、雪櫃，更有過萬張有天主教特色揮春、大量利是封，亦不乏新鮮生蠔，以及各式各樣雜物，多達近百種，部分物品數量是以一板板車起跳。部分物資已即場有人接收，另轉贈予自然教育組織「自然脈絡」，舉辦「執嘢」團拜，尋找有心人接收剩物。 有環保人士認為，政府需從源頭着手，曾建議利用按金制約束檔主還原場地，可惜不成功，「結果都係靠義工同環團執手尾。」

年宵過後，商戶遺留大量垃圾，部分物品十分新淨。(資料圖片)

熟食檔遺留大批食材 教會棄逾萬天主教揮春

據帖文指，當日出動拯救物資的隊員義工共有44人。專頁點名作「溫馨提示」，指有有不知名熟食檔（場有只有三檔）不單使用即棄餐具，甚至將一板板的食材及炸櫃，即場扔棄，帖文更不諱言，「希望的是你們不要再來擺檔」。

義工另發現，有教會遺下20箱具天主教特色揮春，更多達1.5萬張；花檔亦不遑多讓，義工團隊發現，雖然現場設園藝物回收區，惟仍有不少商販寧將鮮花剪掉，也不願捐出作堆肥，「這種我要你少一粒魚蛋的心態真是好病態」。



部分維園年宵檢拾剩物如下：(來源：「毋忘垃圾」FB專頁)

+ 20 + 19 + 18

「毋忘垃圾」將盤點後的物資列表刊出，共有近百樣貨物獲檢拾，當中有數百件風車、毛公仔（如大麥兜公公仔）、電池及各式各樣雜物，部分已即場送出，其餘較大型的物資則轉交予自然教育組織「自然脈絡」。

帖文又慨歎，政府部門各自為政，結果出現「精神分裂」情況：「一邊資助租用餐具，一邊要求租戶用即棄餐具」，認為必須加強規管，以監管年宵或其他大型活動的廢物處理情況。

「毋忘垃圾」將盤點後的物資列表刊出，發現檢拾到近百樣貨物。(「毋忘垃圾」FB專頁截圖)

將再轉贈學童及嶺大學生

「自然脈絡」總幹事野人指，組織已於昨日年初三舉辦新年「執嘢」，從年宵所得的物資已經轉贈得七七八八，有農夫及園藝工作者租貨車取走帳蓬、太陽傘、水桶及鋼鐵等大件物品。明天（9日）亦會前往元朗一間森林學校，向師生及家長轉贈糖果及玩具等；亦會於18日下午5至8時，於嶺南大學擺街站，供學生免費取用。



他認為食環署公布的垃圾清理量雖有減少，是有進步表現，惟減廢措施仍流於從末端着手，「應該要由源頭做起，唔係一味靠義工同環團執手尾。」他認為政府需施行具前瞻性政策，「唔係之後先補穫。」

曾倡設按金制度 不被政府接受

他又形容，當日大部分檔主直接遺棄年宵物資，「無成本呀嘛」，較好的檔主則有將剩物交由環團或義工處理，但全日僅得零星數字。他認為年宵剩物堆積如山，需要結構性轉型，環保組織曾多次向港府建議以按金制約束檔主，規定他們需妥善還原場地，方獲發還，惟港府未有採納。