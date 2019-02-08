【許願樹「塌樹」】明年更換新樹　林村許願廣場將公開徵集新設計

大埔林村許願樹原本以真樹供市民拋寶牒許願，惟2005年塌枝意外後，鄉議局便在2010年起，改以15英呎高的塑膠樹取代真樹，繼續讓善信祈求新年新願望。不過，沿用10年的塑膠樹，其中一條粗枝幹於大年初二（6日）懷疑承受不住眾多膠橙的重量，突然塌下，幸好未有造成任何損傷。

許願廣場主席林祿榮接受《香港01》電話訪問時表示，許願廣場有意更換新的許願樹；並將於新年過後，開始接受公開設計，希望來年的新年有新許願樹，繼續供市民拋寶牒許願。