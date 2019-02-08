【許願樹「塌樹」】明年更換新樹　林村許願廣場將公開徵集新設計

撰文：張美華
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大埔林村許願樹原本以真樹供市民拋寶牒許願，惟2005年塌枝意外後，鄉議局便在2010年起，改以15英呎高的塑膠樹取代真樹，繼續讓善信祈求新年新願望。不過，沿用10年的塑膠樹，其中一條粗枝幹於大年初二（6日）懷疑承受不住眾多膠橙的重量，突然塌下，幸好未有造成任何損傷。
許願廣場主席林祿榮接受《香港01》電話訪問時表示，許願廣場有意更換新的許願樹；並將於新年過後，開始接受公開設計，希望來年的新年有新許願樹，繼續供市民拋寶牒許願。
大埔林村許願樹在大年初二（6日）承受不了寶牒，一條粗枝幹突然塌下。（受訪者胡先生提供圖片）
仿真樹「樹齡」已10年 年初二塌樹枝
每逢農曆新年，不少港人都會選擇前往大埔林村祈福許願，許願樹總是掛滿寶牒。已有10年「樹齡」的仿真塑膠樹，於大年初二承受不住大量的祈福寶牒，部分樹枝折斷塌下，無人受傷。許願廣場主席林祿榮指，由於現時許願樹的位置比較狹窄，其實稍早時間已有換樹計劃。他續指，新樹位置將設於舊樹100米以外的範圍，即現時棚架燈塔的位置，希望能讓更多市民許願；而舊有位置將擺設攤檔。
現有塑膠許願樹已使用10年，林村公廣決定明年更換。（資料圖片）
預算費用約100萬
新的許願樹將接受市民公開設計，林祿榮說：「新嘅許願樹條件最緊要係安全、穩陣、承載量要夠畀市民拋寶牒，其次外觀亦重要。」他透露農曆新年過後將開始準備新樹的前期工作，最快3月接受市民提交設計。
林祿榮表示，新樹的預算約為50萬至100萬元，部分會由儲備支付，餘款則希望有有心人贊助。他預計林村至3月3日為止，將有47萬人次到訪林村，較去年增加7萬人次。