【華航機師罷工】周末15班機取消2班延遲　6班來往香港航班受影響

中華航空勞資談判破裂，機師工會罷工今（9日）進入第二天。華航為應對工潮，宣布除了本來預定受影響的3班航班，明天（10日）將再取消13班機，當中四班是來回台北香港的班次，合共17班次受影響。 較早前中華航空一度宣布將取消來回高雄香港的航班，在今天晚上近七時該航班已改為「航班延遲」。

華航機師罷工持續，即使今天下午3時勞資雙方即將會晤，但華航亦已做好最壞打算。華航早前預料將取消明天（10日）3個美加航班，今日下午再宣布「加碼」，將取消多12班機，全數是來回班次，分別是台北來回奧克蘭、台北來回釜山、台北來回金邊、台北來回香港及高雄來回馬尼拉。

而明天高雄來回香港的航班 CI935/936 就將會出現「航班延遲」。

↓↓取消班機編號如下↓↓

周日（10日）取消的航班如下： CI 011 紐約 - 台北 CI 031 溫哥華 - 台北 CI 752 泗水 - 新加坡 CI 053 台北 - 布里斯本 - 奧克蘭 CI 188/189 台北 ↹ 釜山（來回） CI 861/862 台北 ↹ 金邊（來回） CI 919/920 台北 ↹ 香港（來回） CI 927/928 台北 ↹ 香港（來回） CI 711/712 高雄 ↹ 馬尼拉（來回） 周日（10日）將延誤的航班如下： CI 935/936 高雄 ↹ 香港（來回）

周一（11日）取消的航班如下： CI 054 奧克蘭 - 布里斯本 - 台北