【華航機師罷工】華航引「外援」應對工潮　港航周六加班疏導乘客

華航勞資談判破裂，機師工會罷工明日（8日，星期六）進入第二天，據機管局最新資料顯示，多班航機需要取消，包括8班來往港台航班。華航晚上則發聲明指，已洽商香港航空，明天將加開4班往返本港及台北班次作候補，以疏導乘客。 台灣交通部將介入斡旋，明日下午3時會與勞資雙方會晤，但工會強調，未有任何共識前，工潮將會繼續，冀市民及旅客諒解。

機師工會今突襲罷工，提出多項訴求。（資料圖片）

華航網頁顯示，周六有15班航班取消，當中七班是往返香港至台北或高雄，另六班延遲。旅遊業議會指，周六有三個出發去台北的旅行團要取消。

華航晚上發聲明指，已跟香港航空商討，周六加開共四班，往返香港和台北的加班機疏導旅客，受影響旅客，可到香港國際機場的華航櫃檯，辦理候補手續。

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桃園市機師職業工會提出改善疲勞航班等多項訴求，但未獲資方正視，工會其後將行動升級，於8日凌晨12時宣布突襲，並於今早6時起發動罷工，工潮繼續發酵。據台媒報道，華航董事長何煖軒曾於上午前往桃園機場慰勉地勤人員，工會傍晚在FB發文炮轟指，何自2016年上任以來，首次走訪機場，質疑他此舉有消費前線之嫌，工會又重申，明午將進行四方協商，但資方未允訴求前，罷工行動仍然持續。



此外，台灣多個工會亦有聲援機師工會，包括臺北市醫師職業工會、全國傳播媒體產業工會、臺大醫院企業工會等。

華航明日將借調港航支援，加開班次。（華航ＦＢ專頁）

明天加開航班詳情：

1. 香港/台北 HX2282 09:35/11:35、台北/香港 HX2283 12:35/14:35，機型: A350

2. 香港/台北 HX2252 17:00/19:00、台北/香港 HX2253 20:00/22:00，機型: A332

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(週一-週五 08:30~18:30 / 週六、日及假期 08:30~17:00) 或

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