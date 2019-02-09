【華航機師罷工】今日17班機取消　7班往來港台　港航加機協助

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台灣中華航空機師罷工行動於周六（2月9日，年初五）踏入第二日，今日最少有17班機取消，其中7班往返香港至台北、高雄。華航表示，已接洽香港航空，今日加開4班往返香港至台北的航班，受影響旅客可到香港機場華航櫃檯進行候補。機管局提醒旅客出發前，請致電航空公司熱線（852）2769 8391查詢最新資料或瀏覽香港國際機場網站。

周六（2月9日）港航加開航班如下：

航班編號 時間 地點
HX 2282 09:35－11:35 香港 → 台北
HX 2252 17:00－19:00 香港 → 台北
HX 2283 12:35－14:35 台北 → 香港
HX 2253 20:00－22:00 台北 → 香港

周六（2月9日）取消航班如下：

航班編號                地點
CI 922 香港 → 台北
CI 113 廣島 → 台北
CI 838 曼谷 → 台北
CI 933 / 934 高雄 ↹ 香港（來回）
CI 861 / 862 台北 ↹ 金邊（來回）
CI 935 / 936 高雄 ↹ 香港（來回）
CI 2581 高雄 → 上海（浦東）
CI 012 台北 → 紐約
CI 032 台北 → 溫哥華
CI 601 / 60 台北 ↹ 香港（來回）
CI 751 新加坡 → 泗水
CI 176 / 177 高雄 ↹ 大阪（來回）

 

周六（2月9日）延遲航班如下：

航班編號 地點
CI120 / 121 台北 ↹ 沖繩（來回）
CI503 / 504 台北 ↹ 上海（浦東）來回
CI521 / 522 台北 ↹ 廣州（來回）

 

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● 台灣交通部介入

是次罷工行動於昨日（2月8日）早上6時開始，並獲多個工會聲援，爭取資方正視「疲勞航班」的問題，訴求包括對過勞航班增派人力；副駕駛升訓制度透明化，保障國籍機師招募與培訓；禁止對工會會員秋後算帳，且與工會達成的權益事項由會員專屬（禁搭便車條款）；撤換破壞勞資關係之主管；比照長榮航空保證第13個月全薪並只有會員可享有等。

據了解，台灣交通部介入斡旋，今日下午3時將與勞資雙方會晤，但工會強調未達任何共識前，工潮將會繼續，冀市民及旅客諒解。

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【機師工會給旅客與社會大眾的一封公開信】全文：

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