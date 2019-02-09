【華航機師罷工】今日17班機取消　7班往來港台　港航加機協助

撰文：鄧海興
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台灣中華航空機師罷工行動於周六（2月9日，年初五）踏入第二日，今日最少有17班機取消，其中7班往返香港至台北、高雄。華航表示，已接洽香港航空，今日加開4班往返香港至台北的航班，受影響旅客可到香港機場華航櫃檯進行候補。機管局提醒旅客出發前，請致電航空公司熱線（852）2769 8391查詢最新資料或瀏覽香港國際機場網站。
周六（2月9日）港航加開航班如下：
|航班編號
|時間
|地點
|HX 2282
|09:35－11:35
|香港 → 台北
|HX 2252
|17:00－19:00
|香港 → 台北
|HX 2283
|12:35－14:35
|台北 → 香港
|HX 2253
|20:00－22:00
|台北 → 香港
周六（2月9日）取消航班如下：
|航班編號
|地點
|CI 922
|香港 → 台北
|CI 113
|廣島 → 台北
|CI 838
|曼谷 → 台北
|CI 933 / 934
|高雄 ↹ 香港（來回）
|CI 861 / 862
|台北 ↹ 金邊（來回）
|CI 935 / 936
|高雄 ↹ 香港（來回）
|CI 2581
|高雄 → 上海（浦東）
|CI 012
|台北 → 紐約
|CI 032
|台北 → 溫哥華
|CI 601 / 60
|台北 ↹ 香港（來回）
|CI 751
|新加坡 → 泗水
|CI 176 / 177
|高雄 ↹ 大阪（來回）
周六（2月9日）延遲航班如下：
|航班編號
|地點
|CI120 / 121
|台北 ↹ 沖繩（來回）
|CI503 / 504
|台北 ↹ 上海（浦東）來回
|CI521 / 522
|台北 ↹ 廣州（來回）
● 台灣交通部介入
是次罷工行動於昨日（2月8日）早上6時開始，並獲多個工會聲援，爭取資方正視「疲勞航班」的問題，訴求包括對過勞航班增派人力；副駕駛升訓制度透明化，保障國籍機師招募與培訓；禁止對工會會員秋後算帳，且與工會達成的權益事項由會員專屬（禁搭便車條款）；撤換破壞勞資關係之主管；比照長榮航空保證第13個月全薪並只有會員可享有等。
據了解，台灣交通部介入斡旋，今日下午3時將與勞資雙方會晤，但工會強調未達任何共識前，工潮將會繼續，冀市民及旅客諒解。
【機師工會給旅客與社會大眾的一封公開信】全文：