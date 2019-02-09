【華航機師罷工】「外援」港航宣布周日晚上再加開香港台北班次

中華航空勞資談判破裂，桃園市機師職業工會早前宣布無限期罷工，今（9日）已踏入罷工的第二日，本港超過30個航班受工潮影響而取消及延誤。 香港航空早前與中華航空合作額外加開班次，協助疏導受影響的旅客；華航較早前宣布明天將再「加碼」取消班次，港航其後亦表示將繼續加開班次，為華航疏導旅客。

香港航空明天（10日）繼續為華航加開航班疏導乘客。（資料圖片）

香港航空今（9日）回覆《香港01》指，為協助受中華航空機師罷工行動影響的旅客，香港航空將繼續於明天（10日）晚上額外加開來回香港及台北之航班，由香港出發的航班編號為 HX2282，將於明天晚上9時10分在香港國際機場出發；而由台北出發的航班編號為 HX2283，將於翌日（11日）的凌晨0時10分在台灣桃園機場起飛。

有需要的乘客要特別留意，雖然今天亦有HX2282/2283航班，但兩日的出發時間完全不同。香港航空稱，將盡力為客人提供服務，會繼續密切留意情況。

受影響的旅客亦可以透過熱線查詢中華航空：

香港客服中心 (852) 2868 2299

(週一~週五 08:30~18:30 / 週六、日及假期 08:30~17:00) 或

香港機場 (852) 2769 8391 (06:00~23:30)。