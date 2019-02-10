【首置上車盤】陳帆：安達臣道項目或由私人發展商參與

社會新聞
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位於安達臣道的「首置上車盤」項目，現時暫時未知推出時間及詳情。運輸及房屋局局長陳帆接受《商台》電台專訪時指，如透過拍賣形式出售土地，私人承建商亦可參與。

運輸及房屋局局長陳帆接受《商台》電台專訪時指，如透過拍賣形式出售土地，私人承建商亦可參與。（資料圖片）

陳帆指出，位於安達臣道的首置上車盤項目，若交由市建局、房協或房委會負責發展是合理安排。他又指，若地皮以拍賣形式出售，私人承建商亦可參與。

他又說，現時房屋供應緊強，只要有方法可令單位盡快推出市場，政府都可考慮。

相信「公共交通費用補貼計劃」可順利進行

同時，政府早前推出免入息審查的「公共交通費用補貼計劃」，市民可於周六（16日）起領回補貼。他指出，局方已就其安排進行多次試驗，相信可順利進行。

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安達臣道石礦場本來屬於「港人首置上車盤」先導計劃的選址。（資料圖片）

安達臣道石礦場本來屬於「港人首置上車盤」先導計劃的選址。當時政府打算由投得地皮的發展商，同時興建私樓及首置盤，預料後者可提供約1,000個單位。

不過，後來政府拍板將市建局馬頭圍道／春田街重建項目，改作首置盤「煥然懿居」出售，最後「煥然懿居」成為首個首置盤項目。

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