【派錢4000蚊】兩年未用完將計入公屋申請人資產　小心超額被DQ

政府推出「關愛共享計劃」，向合資格市民派發4,000元，今日（1日）首日收表。不過，現正申請公屋的小市民須留意，若兩年內未花光款項，或隨時影響配屋機會。 房屋署指出，計算公屋申請人入息及資產時，在此計劃下獲得的款項不會當作入息，並收款後24個月內不計入資産，即兩年後若申請人仍未動用該筆款項，會被視為儲蓄，若申請人屆時資產超過上限，很可能被「DQ」，失去上樓資格。

「關愛共享計劃」今日（1日）首日收表。（林若勤攝）

根據公屋的申請資格，現時每月最高入息限額，單身及二人家庭分別為11,540元及17,600元；總資產淨值限額則為24.9萬元及33.8萬元。在配屋時，申請人要先出席詳細資格審查面晤，以便審查及核實。

兩年後將計入資産

政府將向合資格市民派發最多4,000元。房屋署指出，在計算公屋申請人入息及資產時，該4,000元不會計入入息，並在收款後24個月內不計入資産。

假設單身申請人獲得4,000元，兩年內如獲得上樓，其資產限額可有25.3萬元。若申請人在兩年後未用罄其獲得款項，金額將當作資産一部分，屆時獲准上樓，其資產限額不得多於24.9萬元（以現時水平計）。

輪候冊人士苦候多年才可上樓，因此要特別留意，免得因小失大，得到4,000元而失去公屋。

派6000元寬限期僅一年

房屋署指出，是次做法參考類似先例。2011年政府向全港永久性居民派發6,000元，當時房屋署表明，會將其6,000元當作非經常餽贈，而在申請人獲發款項的日期起計的12月內，該筆款項亦不計算在其家庭資產內。不過，在寬限期過後，未動用的款項將視作其儲蓄，並受訂明的資產限額規限。