葉劉提私人法案狙擊領展　鍾國斌：可攞票攞掌聲　惟實際行不通

行政會議成員兼立法會議員、新民黨主席葉劉淑儀聯同工聯會立法會議員麥美娟，擬提出私人條例草案，狙擊領展，建議修訂《房屋條例》及《稅務條例》，規管房委會早年出售予領展的物業租金增幅，並向長期空置的商舖徵收空置稅，草案今（12日）交予立法會房屋事務委員會討論。 不過，立法會議員、自由黨黨魁鍾國斌今日(12日早上)在一個電台節目中表示，葉太提私人法案，「講出來好聽，可攞票攞掌聲」，但他相信實際上行不通，因領展可有不同招數應對，他亦斥草案違反本港奉行自由經濟的原則，對草案有保留，會視乎草案內容再決定是否反對。

葉劉淑儀聯同麥美娟擬提出私人條例草案，建議修訂《房屋條例》及《稅務條例》，規管房委會早年出售予領展的物業租金增幅，並向長期空置的商舖徵收空置稅。（資料圖片／歐嘉樂攝）

鍾國斌在商台《在晴朗的一天出發》中透過電話訪問指，葉太提私人法案，「講出來好聽，可攞票攞掌聲」，惟他相信實際上行不通，因領展可有不同招數應對，例如繼續分拆物業及商場出售，「佢賣晒都未定，接手的是中小企，到時怎樣規管﹖規管埋中小企?」他並指，草案經立法會各項程序，最少需時三數年才可正式實行，他相信領展在這後時間期間已會有應對方法。

鍾國斌今在一個電台節目中表示，葉太提私人法案，「講出來好聽，可攞票攞掌聲」，但他相信實際上行不通。 (資料圖片)

鍾國斌並指，本港多年來一直被評為最自由經濟體，對修訂條例去規管上市公司的做法有所保留，「是否因為領展在社會責任、企業責任做得不好，就要立法控制租務﹖一間上市公司理論上無(這些)責任。」被問到是否堅決反對草案，他就指需要視乎草案細節，如如何監管領展，再決定取向。

而立法會議員田北辰同樣指，相信難以「鑄新劍」規管領展。他指領展曾作出的承諾必須要實行，但如非用現行條例去進行規管，而是修訂新例，就較難做到，「他會否坐以待斃﹖我很懷疑。」他認為草案是「為講而講」，如要規管私人公司的租金，除非透過補貼形式，否則對方不會理睬。他並指，領展近年拒見政治人物情況日趨惡化，「佢使乜睬你，佢覺得係做商場、收租，愈來愈難見。」