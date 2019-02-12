教大擬與大灣區高校合作開課程或院校　堅守學術自由大原則

近年相繼有大學在內地開設院校，香港教育大學校長張仁良出席新春傳媒茶聚時表示，正與大灣區高等院校相討合作項目，有意合作開辦課程或院校，但暫時未有定案。對於在內地的合作項目或要符合政治化要求，張指，合作仍然商討中，現時評論言之尚早，學術自由是大學的大原則，並不會因合作而放棄。

香港教育大學今天舉行新春活動，教大校董會主席馬時亨（左）及校長張仁良（右）均有出席。（鄧穎琳攝）

香港教育大學今天（12日）舉行新春活動，校長張仁良及校董會主席馬時亨均有出席。張仁良表示，教大在培訓師資方面的世界及亞洲排名均有進步，包括在2018年度Quacquarelli Symonds（QS）世界大學教育學科排名中，首次躋身全球十大。

花1.5億增聘人手加強教研能力

他表示，教大將於未來三年，內部調配額外港幣1.5億元，投放在提升教學及研究實力方面，包括進一步全球招聘講座教授和教授，不過暫時未有計算所增加的人手量及分配。他又指，教大的研究主要為知識轉移，如研究中學、小學及幼稚園的教育或教材，以改善教學；加上教大一直重視師訓，故不會出現重研輕教情況。

嘆尊師重道今非昔比 現重培訓教師EQ

張仁良又稱，未來除集中發展STEM教育，亦重視生命教育，希望加強學童面對逆境的抗壓能力，並為準教師作相關培訓。

此外，今年是教大成立25周年，校方將舉辦多個慶祝活動，包括舉辦「傑出領袖系列」講座，又會以「尊師重道」為主題，出版特刊及舉辦分享活動。

張仁良指，因應社會及家庭結構轉變，現時尊師重道風氣不及從前，學生「難教咗」，加上不少校長均反映希望準教師的EQ（情緒智商）、團隊精神及溝通能力均需要提升，故教大已在課程上作出改變。

港府近年積極推行STEM教學，以培訓創科人才為目標，專門培訓教師的香港教育大學亦緊貼社會需要，花約250萬元，將圖書館其中一間房間改建成多用途創意學習空間「創作坊」，房內設有4k投影機及屏幕、虛擬實境設施、3D打印機，以及即時錄影、與世界各地進行視像會議的裝置，師生可與境外學界作實時交流。

而教大未來將再增建6間類似的「創意學習空間」，配合新世代教學需要，而培訓數學教師的課程中亦會加強STEM元素，以增強準教師在教材及教學上引入STEM的能力。