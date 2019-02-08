教大推「服務學習課」　準教師借寵物小精靈增SEN生學習興趣

香港教育大學於2014/15學年起推行「聯課及服務學習課」，選修課程的學生會被派往坊間機構或學校支援特殊學習需要（SEN）學童，例如補習功課、設計多元學習遊戲等。 有準教師選擇投學生所好，利用寵物小精靈作主題設計學習活動及製作教材，以提升SEN學生的學習動機；另外亦會設計勵志歌曲填詞活動，教授中文字詞。

教大三年級學生李穎嘉（前排左二）矢志畢業後要成為中學教師。（教大提供）

李穎嘉為創意藝術與文化文學士及視覺藝術教育學士三年級學生，她認為，預早接觸SEN學生，對將來投身教育界有實際幫助，因而決定選修「聯課及服務學習課」。

在上學期，穎嘉到馬鞍山一間中學協助策劃課後功課輔導班，服務對象包括9名分別患有專注力不足及過度活躍症（ADHD）、抑鬱或學習障礙的中二級SEN學生。為了提升學生的學習興趣，穎嘉選擇透過視覺藝術的方式作切入點，例如以寵物小精靈作主題製作教材投其所好；她又觀察到，SEN學生的認字能力較弱，尤其出現很多中文錯別字，因此透過設計勵志歌曲填詞活動，教授中文字詞。

穎嘉深明SEN學生「坐唔定」的行為特徵，所以不會強迫他們「坐定定」，適當時間會允許他們小息，但會限制其活動時間，遵守規則便會獲得零食獎勵。

李穎嘉以寵物小精靈作主題設計學習活動，提升SEN學生的學習動機。（教大提供）

穎嘉憶述，功輔班期間不時要應對突如其來的情況，例如其中一名女學生情緒波動較大，經常會在課堂期間啜泣。她承認，要成功安撫該名女學生是很困難，唯有用自身經歷鼓勵對方。

經過8堂的「聯課及服務學習課」，穎嘉矢志畢業後要成為中學教師：「（中學老師）影響力比較大，不單是傳授知識，老師與學生之間更會建立深厚關係。」

特殊教育與輔導學系副系主任劉淑嫺（中）表示，服務式學習可讓準教師及早接觸、認識SEN學生，實際應用課堂所學知識，兼可鍛鍊其教學態度。

「聯課及服務學習課」每學期設30個學額

過去兩個學年，教大共派出超過90位「聯課及服務學習課」選修學生，到學校及復康機構參與「課後學習及支援計劃」。特殊教育與輔導學系副系主任劉淑嫺表示，相關選修科佔3學分，目的是讓準教師及早接觸、認識SEN學生，實際應用課堂所學知識，兼可鍛鍊其教學態度。

劉淑嫺表示，「聯課及服務學習課」每學期設30個學額，備受學生歡迎，惟目前未有打算增加學額。