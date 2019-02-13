【拖篋棄屍】涂謹申：港府應一次性移交本案疑犯　長遠與台商協議

香港男子陳同佳去年在台灣殺害女友，藏屍行李篋並棄置當地後返港，由於港台之間並無引渡逃犯協議，該名男子未有被引渡回台灣受審。保安局昨(12日) 建議將《刑事事宜相互法律協助條例》和《逃犯條例》訂明不適用於「香港與中國其他部份」之間的條文刪除，亦即在台灣及內地犯案的港人可移交中台受審。另外，亦建議容許以「一次性個案」方式適用於香港與任何未與其訂有長期安排的地方，並讓行政長官可作出證明書提供基礎，啟動處理臨時拘捕及移交的請求。 保安事務委員會副主席、民主黨立法會議員涂謹申今(13日)在電台節目中指，不同意保安局的建議，認為港府可以考慮只讓香港與台灣就是次案件，簽訂一次性的協議，而長遠而言，就可尋求中央政府「開綠燈」，容許香港與台灣之間簽訂移交逃犯協議。

20歲香港少女潘曉穎去年2月到台灣旅遊期間，遭其同行男友陳同佳殺害，事件轟動全城。

涂謹申在商台節目中透過電話訪問表示，香港一直以來也不會與部分國家簽訂移交逃犯協議，因為部分國家及地區的法治制度、人權標準等與本港標準不符，「如果有些國家亂晒龍，我們不信(疑犯)回到去會得到公平審訊，又們怎會與那些國家簽﹖」他並指，即使是與這些地區有一次性的移交安排亦不適合，因為若本港相信那些地區，早已簽訂長期協議。

涂謹申指，香港與內地之間，商討移交逃犯協議已有二十多年，一直未能達成其識，或許因中央政府也認為兩地法治制度相距太遠，「中央政府考慮所有因素後而有這判斷，但為什麼今次我們單方面提出修例﹖」他認為，保安局的建議下，特首將負責作出判斷，是十分危險，而即使案件需經法庭聆訊，但法庭不會考慮移交的那個地區是否有合理的人權標準。他指同情是次案件，但希望家屬亦能理解，可以透過合理正當方法解決問題。

女死者的母親稱，事發近一年，仍不能接受女兒被殺。（楊婉婷攝）

涂謹申：中央愛護台灣同胞，就應開綠燈吧

他提出，港府應與台灣商討，單單就是次陳同佳的案件，簽訂一次性的協議。另外，本港與台灣之間亦可商討兩地間的移交逃犯協議，不過就需中央支持，「中央愛護台灣同胞，就應開綠燈吧！」被問到中央如支持，或會被視為認同台灣為獨立國家，涂謹申就反駁指，「香港也可與美國簽到(協議)，香港也不是獨立國家啊﹗中央可以授權香港與台灣簽，可以用國際間對協議的內容，但不用國際名稱。」

另外，涂謹申在港台節目中就稱，過往台灣亦曾與英國就個別個案，進行一次性移交逃犯，而兩地亦同樣未有簽訂全面的移交協議。他又形容是次修例為「套餐」，將部分內地的司法管轄區包含在內是「太多」。他續稱，案件至今已拖延近一年，而港府未有就此個案向中央尋求任何協議，如政府反對上述建議，說明修例目的「醉翁之意不在酒」。