【情人節】中環海濱國際燈光藝術展　打卡換領愛情鎖「留住甜蜜」

明天就是情人節，不少情侶都會享用燭光晚餐，到浪漫的地方過二人世界。情侶們或許多一個地方可以選擇，位於中環海濱的「國際燈光藝術展」趁情人節，特別加推浪漫愛情鎖活動，市民和旅客只要於情人節（14日）的活動亮燈時間內到場拍照打卡，完成幾個簡單步驟，便可換領免費愛情鎖，掛上場內的網欄上留念。

市民和旅客於明天（14日）活動亮燈時間內（下午5時至晚上11時）到場拍照，然後上載社交網站並主題標籤（hashtag）活動名稱 #hkpulselightfestival，即可換領免費愛情鎖。（旅發局圖片）

旅發局去年11月首次舉辦「國際燈光藝術展」，活動成為不少年輕人的打卡熱點。適逢情人節，展覽更特別加推浪漫愛情鎖活動，市民和旅客只要於明天（14日）於活動亮燈時間內到場拍照，並上載社交網站，加上主題標籤（hashtag）活動名稱 #hkpulselightfestival，即可換領免費愛情鎖；更可即時掛上場內特設之網欄上，與摯愛「留住甜蜜回憶」，惟愛情鎖數量有限，送完即止。

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展覽共展出15件海外及本地作品，其中有7件以「愛與浪漫」為主題，適合一眾情侶拍照留倩影。展覽中更包括超過3米高的心型燈光藝術作品「心跳回憶」、以教堂的彩繪玻璃為設計概念的大型球體裝置「愛的幾何」，以及以巨型鬱金香燈光為主題的花束「Bunch of Tulips」。

現場更設有一條長達50米的光影隧道，配合「愛與浪漫」的主題，已變身為粉紅色，更會以走馬燈效果展示多個心形圖案，適合一眾情侶「打卡」。「國際燈光藝術展」由即日起至2月24日於中西區海濱長廊（中環段）舉行，每日亮燈時間為下午5時正至晚上11時正。