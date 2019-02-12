【情人節】調查：7成情侶花千元慶祝首個情人節　3%「打卡曬命」

曾經有不少人說過，相處時間久了或已婚夫婦，男士們大多不再欣勤對待身邊的女士。有網上花店於上月中進行問卷調查，訪問500名單身、蜜運中及已婚男女，了解他們在情人節的消費習慣。 調查發現，情侶最願意花錢慶祝首個情人節，惟激情過後熱情冷卻，已婚男女不再重視情人節，花費亦漸減。調查結果反映，在拍拖蜜月期中，女士們才最矜貴。

調查指，男士最願意花錢慶祝的為共渡首個情人節的情侶，惟熱情冷卻了，已婚男女最不重視情人節做物質，花費亦為最少。（視覺中國）

網上花店Gift Flowers HK於上個月中訪問了 500 名單身、蜜運中及已婚男女，結果顯示67%的情侶願意花1000元或以上的金額，慶祝雙方的第一個情人節。然而，隨著關係穩定，願意花費相同價錢慶祝的人數減少，當中只有27%已婚人士會以相同花費作慶祝佳節。但調查結果亦指，70%已婚夫婦仍會每年慶祝情人節。

調查結果又指，約20%的受訪者願意為情人花費約1,000元至3,000元慶祝，約14%受訪者更花費超過3,000元；20%則不會花多過500元。對情侶而言,第一個情人節是最重要的。

此外，情人節前後的鮮花價格較平時多逾倍，其中38%受訪者會在2月14日當日為愛人送花，成為情人節最佳選擇；其次是珠寶首飾，有約16%男士選擇。20%受訪者承認，購買情人節禮物是為了浪漫一下，重點為「滿足伴侶的期望」，而3%受訪者更承認，慶祝情人節主要為「打卡曬命」。