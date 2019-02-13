【沙中線】超音波誤差大　港大專家：明到實驗室審視改良版檢測

港鐵沙中線紅磡站鑿檢以超音波方式檢測鋼筋絞牙扭入螺絲帽的長度，但結果與實際扭入差異極大。負責提供專家意見的港大教授關國雄早前向《香港01》透露，估計結果不準確與工人未將鋼筋磨至適合弧度有關。 關國雄今日（13日）再向《香港01》表示，過往數天有訓練工人，並準備了儀器確保鋼筋可磨至適合弧度，明日（14日）會到實驗室審視檢驗方法是否準確，如結果無誤，之後會再訂日子到紅磡站，與警方之前的量度結果作比對，進一步審視超音波檢測。《香港01》正就此向路政署查詢。

技術員會以超音波儀器（如紅圈示）量度絞牙扭入螺絲帽情況，惟現時超音波檢測的準確度存疑。(消息人士提供)

【沙中線】超音波測鋼筋螺絲帽扭入誤差大 港大專家：或需重驗

紅磡站鑿檢以「陣列式超音波檢測方法」檢測，港鐵曾指，此方法的誤差為3毫米，不過在紅磡站獨立調查委員會聆訊上，港鐵代表律師翟紹唐披露，根據警方就鋼筋和螺絲帽的覆檢，發現誤差最高達11.2毫米，4個樣本由「肥佬」變成合格。

港大專家：過去數天再訓練工人

關國雄解釋，以超音波檢驗鋼筋前，需先將外露的鋼筋，磨至適合的弧度，但之前工人未妥善磨好，誤以為磨至光滑就完成，為了增加檢驗準確度，過去數天已再訓練工人，並準備儀器，以確保可以將鋼筋磨至適合弧度，而非單憑感覺估計。他透露，明日會到實驗室，審視改良後的檢驗，亦會測試在不同弧度下，對測試結果的影響；假如結果準確，之後會聯同警方、港鐵等到紅磡站，比對警方的檢驗結果，若一切無誤，之後就可以重開檢驗，更可能重新量度之前的檢驗結果。

開鑿石屎讓鋼筋外露後，工人便會將鋼筋磨平，以便超音波儀器檢視絞牙扭入螺絲帽的長度。(消息人士提供)

承認當初計劃未夠周詳

對於之前檢驗結果有誤，關國雄坦言，當初計劃未夠周詳，本身缺乏使用此方法的經驗，又未向工人交代清楚如何磨平鋼筋。他強調，超音波檢驗理論上可行，假如明日審視後結果仍然有誤，會再研究當中問題，之後再審視，港鐵與政府都傾向繼續使用此方法。

之前港鐵計劃在16周內完成檢驗，之後又應政府要求縮短至12周。關國雄表示，相信現時難以依期完成，始終過往沒有相關檢驗經驗，未知因素過多，而且超音波檢測器只得一部，即使想加快，能力始終有限，估計需預留更多時間。

港鐵發言人指，理解公眾最近對紅磡站月台層板的超聲波檢測方法準確度的關注，會與相關實驗室及專家檢視測試程序，再與政府及專家顧問團作出跟進。