黃之鋒向懲教署索償案　助理知黃是公眾人物　無測其用踎廁能力

黃之鋒不滿在東頭懲教所轉倉時，被要求「剝光豬」蹲下搜查，向懲教署索償案續審，曾看守黃的懲教員作供，查問政治背景是避免衝突，及方便安排囚倉及工種等，但他其實分不開學民思漸及香港眾志有何分別，只知黃是公眾人物，另外他亦否認曾要黃之鋒「踎低」接受盤問。

一級懲教助理梁天行稱查問政治背景只為方便安排。（馮家淇攝）

查問政治背景為避免衝突

一級懲教助理梁天行供稱，當日未有詢問有關表格以外的問題。他表示一開始認識黃之鋒是因學民思潮，但其後又詢問其屬何政治組織，並在表格備註寫上「香港眾志」。裁判官詢問：「你知唔知學民思潮同香港眾志有咩分別？」梁指不清楚，只知黃是公眾人物。

裁判官問為何需要知道政治背景，梁指為方便工作，官再追問何謂方便工作，梁回答方便調配囚倉、工場，選擇工種性質及避免衝突。

否認要黃「踎低」測用踎廁能力

梁不同意黃之鋒曾全祼「踎低」接受盤問及同意黃曾詢問為何要「踎低」，但沒有答過他「踎低」為了測試使用踎廁能力。黃問：「點解唔可以檢查腋下就除衫、檢查下體就除褲？」梁則回答：「我未聽過分開檢查。」

高級懲教主任郭穩捷供稱不會要犯人光身查問。（馮家淇攝）

不會要犯人光身查問

高級懲教主任郭穩捷供稱，搜身程序分為光身及摸身檢查，光身只有在外間進入院所才會光身，而摸身無須脫衣。搜身程序為光身搜身、穿著新衣服、搜查個人物品及舊衣物，最後才會詢問問題，因此不會存在光身回答問題情況。

原告黃之鋒稱他於前年10月16日，被安排由東頭懲教所轉成人倉，期間被要求脫光衣服搜身及盤問時，遭到不尊重對待，向被告懲教署索償1.6萬元。

案件編號：SCTC028340/2018