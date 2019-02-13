超過五成學生情侶每月發生衝突　自殘、壓抑負面情緒處理破裂關係

明日是情人節，香港青年協會一項有關中學與大專生兩性關係及價值觀調查發現，超過三成受訪者曾有戀愛經驗，當中近八成人於初中或之前已經談戀愛。曾有戀愛經驗的受訪者中，有超過五成每月均與情侶發生衝突，而面對關係破裂時，有一成半會自我傷害發洩。

青協一項研究發現，曾有戀愛經驗的中學與大專生受訪者中，有超過五成每月均與情侶發生衝突，而面對關係破裂時，有一成半會自我傷害發洩。（資料圖片）

青協學校社會工作組於去年12月至今年1月間，以自填問卷方式成功訪問來自17間學校、3,068位本港中學及大專生，初中發高中佔大比數，分別佔48.8%及47.1%。

逾四成受訪學生認為衝突主因：「對方沒有履行承諾」

調查顯示，曾有戀愛經驗的925位受訪學生中，他們與情侶發生衝突的原因最多是「對方沒有履行承諾」（44.5％），其次是「對方沒有自動自覺地回應我的感受和需要」（41.5％），以及「對方沒有用心地了解我」（41.2％）。

而有戀愛經驗的受訪者中，55%每月與伴侶發生最少一次衝突，例如吵架、感覺對方不尊重自己等，當中34.6%為每月有1至3次衝突、14.3%每星期有1至2次衝突。

關係破裂時大多會「收藏自己的負面情緒」

面對戀愛關係破裂時，受訪者多以消極方法處理，有50.6%表示會「收藏自己的負面情緒」，其次為「不知道如何處理」（25.8％），以及「自我傷害發洩」（15.5％）。

青協學校社會工作組兩年半前推行「愛情價值學」戀愛及性教育計劃，到校提供戀愛教育服務。工作組青年工作幹事林亞絢表示，不少學生戀愛價值觀受網絡或媒體影響，到校舉行工作坊時發現，學生會以「毒男」、「A0」、「這些機會不是屬於我」形容自己；又會貶低自我價值，分手後會「覺得自己是零」。

她指，不少學生遇到感情問題時，會在網絡上尋求解決方法，但學生未必有能力分辨正確的方法。她建議學校應提供戀愛教育課，讓學生發展更健康及正面的人際關係。