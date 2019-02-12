明愛邱比特活動被阻　學生會爆校方倡改名「明明白白你的心」

情人節將至，有專上院校舉辦交友配對活動應節，稱遭校方阻止。明愛專上學院及明愛白英奇專業學校聯合學生會原定於本星期舉辦「明愛邱比特」系列活動，為同學匿名配對，不過校方以活動「鼓吹同學談戀愛」為由，不予批准，學生會將始末放於其FB專頁後，令事件曝光。 學生會今晚（12日）再進一步披露申辦過程，校方不滿活動帶明顯鼓吹談戀愛傾向，多次下令作出改動，包括建議將「明愛邱比特」及「匿名配對」等活動名稱，改為「明白有『情』」及「明明白白你的心」，以排除Speed Dating意味；學生會又稱，學校比學生更清楚其需要，質疑相關活動會令學生帶來不美好關係，亦堅持需加入學術元素。 學生會指校方以審批需時，阻撓影相活動撥款，意圖令活動胎死腹中。校方暫未有回應。

「明愛邱比特」系列活動，包括「匿名配對」及「定情信物」活動。（明愛專上學院及明愛白英奇專業學校聯合學生會Facebook專頁圖片）

聯合學生會本周日（10日）晚上在Facebook發出公告，宣布「明愛邱比特」系列活動取消。學生會指出，活動因不獲學生事務處審批活動內容而未能舉行。校方提出的理由，主要批評活動彭吹拍拖有關，包括活動名稱「明愛邱比特」的「邱比特」三字，及「匿名配對」活動只讓同學與一人配對，有鼓吹學生談戀愛意思。學生會又引述校方指，如被校外教友得悉學生會舉辦此活動，或會向學校投訴，影響學校聲譽。

學生會：校方指「匿名配對」非助學生認識朋友

學生會今晚上再披露更多內情，又臚列申辦活動時序及與校方討論細節。內文指，校方多次左右活動內容，包括認為「匿名配對」活動，目的是傾向讓學生脫離單身，而非認識普通朋友，要求加入後續活動包括講座、工作坊等，增加教學元素。學生會當時聞言駁斥指，學生組織應從學生的利益及意願為首選，內文亦引述校方回應指，「學生未必清楚知道自己所需」，校方質疑活動會帶來不美好關係。

內文又指，校方曾於雙方會談時指，「明愛邱比特」活動名稱不合適，因「邱比特」是愛神，有鼓吹拍拖之嫌，海報上「想出pool？」（意指拍拖）、「唔想A住grad（畢業）？」（A指Available，引伸意指單身）等字句亦指涉愛情，建議將活動名稱改為「明白有『情』」，並修改海報字句；另一活動「匿名配對」，亦猶如婚介公司或Speed dating活動，建議改為「明明白白你的心」。

明愛專上學院將來如獲批升為私立大學，又會否有別於其他大學，連學生識朋友都「管教」（資料圖片）

明愛專上學院及明愛白英奇專業學校聯合學生會出帖交代「邱比特」活動被禁始末。(學生會FB專頁截圖)

學生會指讓步仍被阻撓 決公開事件始末

直至本月初，學生會認為倘跟隨校方建議作改動，「匿名配對」將失原意，遂撤回申辦有關活動，但仍堅持舉行「定『情』信物」影相活動，不過再遇阻撓，校方表明其影相活動，未必能獲批准撥款，又指審批需時，恐怕活動將未能如期進行，學生會最終決定將事件始末放上社交平台，予公眾理論。



校方昨（11日）回應指，學生會至今尚未就有關活動完成提交申請，沒有向學生事務處提供完備的活動內容和足夠的資料。至昨天為止，學生仍未就有關活動完成填寫和遞交申請表，故此學生事務處無法按既定程序作出跟進。