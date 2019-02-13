觀龍樓縱火案死因研訊　鄰居曾向醫生提有噪音　稱會練氣功保平靜

西環觀龍樓3年前的縱火案釀4死，一對年輕夫婦與他們的3歲半女兒，以及一名六旬鄰居死亡，一家三口的家人早前供稱，曾遭事件中也燒死的鄰居投訴發出噪音，有為該鄰居看診的精神科醫生指，該鄰居原為麵包師傅，後因患上類風濕關節炎而情緒低落，並要服抗抑鬱藥。該鄰居因噪音問題才遷到觀龍樓，並一直獨居，他覆診時有提及新鄰居搬入後多了噪音，但稱會練氣功保持平靜，事發前最後一次覆診亦表現平靜有禮。

觀龍樓縱火案中四人死亡，包括一家三口及一名六旬鄰居。（互聯網）

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火警於2016年7月16日凌晨一時許發生，4名死者居於觀龍樓D座13樓，分別為獨居的許偉忠（終年63歲），以及住對面單位的黃志强（終年26歲）、吳倩欣（終年25歲）、黃依琳（終年3歲）。除黃志强墮樓外，另外3人均化為焦屍。

許患關節炎後情緒低落

東區醫院精神科醫生黃詩敏（下稱：黃）作供，她自2007年為許偉忠（下稱：許）診治。黃指，許因爲患上類風濕關節炎而情緒低落，他原先為麵包師傅，患病後未能工作。她處方抗抑鬱藥，而許亦有定期覆診。黃指許與2胞兄及1胞弟聯絡不多，但有在類風濕關節炎自助小組結識朋友。

精神科醫生黃詩敏稱死者許偉忠最後一次覆診時未有表現激動。（林樂兒攝）.

曾因公園位置被佔亮刀片唬人

黃形容對方會主動表達需求，許原居於北角健康邨地下樓層，指窗外擺放了長椅，常有噪音，令其情緒更易波動，遂提出調遷。她透露，2012年，許稱有高大男子佔據他在公園常用的位置。他拆下鐵凳腳，並於一端黏上刀片，走去嚇唬該男子，被判囚2個月。黃就此事為許轉藥，並加重劑量。

事件前一月覆診未有激動

2013年8月，許獲派西環觀龍樓，感到開心及滿意。黃稱，他雖於同年11月發現邨內有道友於夜間製造噪音，欲調往邨內其他單位，但整體仍很滿意。至2016年3月覆診時，許提到有疑似新移民的新鄰居，多了噪音，但指自己會練氣功，保持平靜，並沒要求調遷。許最後一次覆診是案發前大半個月，據記錄，他當時沒有任何投訴，或者表現激動。黃又指對方平日都很友善。

死因裁判官問，若知道許有更多異常的舉動，例如曾取砧板到樓上住戶投訴嘈音，會有何處理，黃回應或會叫外展護士作家訪。

案件編號：CCDI-569-572/2016(LW)